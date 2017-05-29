Karşınızda Yeni BMW 8!

BMW, uzun süredir gündemde olan yeni otomobilini sonunda tanıttı.

1989-1999 yılları arasında üretilen daha sonrasında ise üretimi durdurulan BMW 8, 18 yıllık bir aranın ardından yeni serisi ile dönmeye hazırlanıyor. Üretildiği yıllarda da BMW'nin lüks otomobil sınıfına dahil olan BMW 8, yeni serisinde de bu durumu sürdürecek.

Birkaç gün önce konsept tasarım görselleri ile karşımıza çıkan yeni BMW 8, bugün İtalya'da 1929 yılından beri düzenlenen ve klasik, lüks otomobillerin boy gösterdiği "Concorso d’Eleganza Villa d’Este" etkinliğinde ortaya çıktı (etkinliğin bir diğer yıldızı da Rolls Royce'un tanıttığı Sweptail).

Hem estetik, hem de oldukça "kaslı" duran yeni yapısı ile karşımıza çıkan BMW 8, etkinliğin en dikkat çeken otomobillerinden biriydi. Araç ile ilgili konuşan BMW Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger, yeni otomobilleri ile alakalı şu ifadeleri kullanmış:

"8 rakamı BMW için her zaman spor performansın ve münhasırlığın doruk noktasını temsil etmiştir. Yeni BMW 8 Serisi, keskin dinamikler ile modern, lüks tasarımın bir arada olabileceğini gösterecek. Lüks otomobil ailemizin genişlemesini sağlayacak BMW 8, lüks otomobil sınıfında da liderlik iddiamızı güçlendirecek bir araç olacak."

Henüz aracın özellikleri ve fiyatı gibi detayları açıklanmış değil. Üretimine başlanan BMW 8, 2018 Ocak ayında düzenlenecek Daytone 24 Hours'ta tüm detayları ile karşımıza çıkacak ve aynı yıl satışa sunulacak.