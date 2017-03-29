Karşınızda Yeni Samsung Gear 360!

Samsung, Gear 360 kamerasının 2017 versiyonunu görücüye çıkardı.

Samsung'un yeni amiral gemisi cihazları Galaxy S8 ve S8+'ın yanında tanıttığı aksesuarlardan biri de yeni Gear 360 kamera. Bir önceki versiyona göre pek çok yenilenmiş ve geliştirilmiş özelliği bulunan Gear 360'ın en dikkat çeken özelliği ise gerçek 4K kalitesinde video çekimi yapabiliyor oluşu.

Bir önceki versiyon 3840x1920 çözünürlükte, tam 4K olmasa da 4K'ya yakın bir video kalitesinde çekim yapmaktaydı. Yeni versiyonda ise bu özellik değişmiş durumda. 2K çekim kalitesi ile canlı yayın yapma imkanı sunan Gear 360(2017), eski versiyonundaki 15 megapiksellik kameraları, 8.4 megapiksellik balık-gözü kameralar ile de değiştirmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde bataryada da ufak bir düşüş mevcut. Geçtiğimiz yılın Gear 360'ındaki 1,350mAh'lık batarya, yerini 1,160mAh'lık bataryaya bırakmış.

Yeni Gear 360'ın bir başka dikkat çeken özelliği ise uyumlu olduğu cihazlar. Hali hazırda Galaxy S8, S8+, Gear VR, Galaxy S7 ve Galaxy S6 serisi, Galaxy Note 5, Galaxy A5 ve A7(2017) ile uyumlu olan Gear 360, iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE ve Windows ile Mac işletim sistemli bilgisayarlarda da kullanılabilmekte.

Gear 360'ın fiyatına dair henüz açıklanmış resmi bir rakam mevcut değil.