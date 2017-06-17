Karşınızda Yeni Volkswagen Polo!

Volkswagen'in merakla beklenen 2018 Polo etkinliği düzenlendi ve yeni Polo görücüye çıktı.

Volkswagen'in en sevilen ve küçük sınıf kategorisinde en fazla tutulan araçlarından olan Polo, 6 yıllık bir aranın ardından yeni modeli ile sonunda karşımızda.

Gerek tasarımsal, gerekse donanımsal özellikleri olarak oldukça göz kamaştıran yeni 2018 Polo, LED farları, LED stop lambaları ve diğer şeyleri ile tabiri caizse her zamankinden daha 'yırtıcı' bir görünüme sahip.

Bir önceki modeline göre hem boyutları hem de iç alan kapasitesi olarak daha geniş olan yeni Polo, dijital gösterge paneli ve dokunmatik ekranı ile de dikkat çekiyor. Söz konusu dokunmatik ekran, 6,5-inç ve 8-inç olmak üzere iki versiyonla geliyor. Polo'nun öne çıkan diğer özellikleri arasında acil frenleme sistemi, yaya takip sistemi, adaptif hız sabitleme, kör nokta uyarısı, yarı otonom park sistemi ve anahtarsız giriş ile motor çalıştırma sistemi de bulunmakta.

65 ila 150 beygir arasında güce sahip olan farklı motor seçeneklerini barındıran Polo, toplamda 4 benzinli ve 2 dizel motor seçeneği ile karşımıza çıkacak. Bunların yanı sıra performanslı versiyonu GTI'da ise 200 beygir gücünde 2,0lt'lik TSI motor bulunmakta.

Berlin'de gerçekleştirilen tanıtım etkinliği ile görücüye çıkan 2018 Polo'nun Almanya'da başlangıç fiyatı 12,975 euro.