Sizi, İstanbullu sanatçı Berk Armağan’ın Instagram akımı başlatabilecek kadar iddialı olan Seyyahart profili ile kısa bir yolculuğa çıkartalım.

Berk Aramağan İstanbul’da yaşayan ve seyahat etmeyi çok sevip ilhamını gittiği yerlerde bulan bir sanatçı. İnsanların modern yaşamın monotonluğundan kaçıp seyehat ederken kullandıkları en yaygın araç ise karton kahve bardakları.

İşte bu iki olguyu bir araya getirip işin içine yeteneğini de ekleyen Armağan, yaptığı eserlerle çektiği mükemmel fotoğrafları, Seyyahart isimli Instagram profilinde paylaşıyor. Abuk sabuk her şeyin fenomen olabildiği internet dünyasında kısa sürede fenomenler arasına katılan Seyyahart profilinden gönderilerle, sizi ufak bir tura çıkartalım.

Bu arada Berk Armağan, çıktığı ufak gezileri, yaptığı bu bardakları satarak finanse ediyor.

Martılarıyla İstanbul Boğazı ve Kız Kulesi:

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski:

Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii, modern sanatla buluştu:

Tarihi İstanbul Üniversitesi:

Yerebatan Sarnıcı'ndaki ters Medusa heykeli:

Anıtkabir:

Galata sokakları ve o sokaların duvarları:

Sadece mekanlar da yok bardaklarda. Ölümsüz karakterler de yaşıyor:

"Say my name":

Barış Akarsu:

Roma, Kolezyum:

Pisa Kulesi:

Paris, Eyfel Kulesi:

Köln Katedrali:

Prag, Dans Eden Bina:

Bonus: Arif V 2016 (bknz. Cem Yılmaz V Ozan Güven):