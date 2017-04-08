Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir çalışma.

Robotik sistemli pek çok makinenin çalışmasında önemli rol oynayan hidrolik sistemler, sıvı gücünün faydalı bir şekilde kontrol altına alınarak, akışkan mekaniğinin mühendislik ile harmanlanması olarak karşımıza çıkan şeyler.

Tabii böyle bir açıklama, hidrolik sistemi epey teferruatlı, yapılması zor bir şey olarak göstermiş olsa da, birkaç şırınga ve doğru şekilde kesilip biçilmiş karton ile hidrolik sistemli bir robot yapmak mümkün. YouTube'da hepimizin evinde bulunan çeşitli araç gereçlerle birbirinden şahane şeyler yapmayı başaran 'The Q' kanalı; 8 adet şırınga, bir miktar karton, bir adet pil (boş ya da dolu farketmez), şırıngalara takılabilecek boyutta dört adet küçük boru, biraz yapıştırıcı ve su ile ortaya şahane bir şey çıkarmış. Eminiz aranızda bu videoyu izleyip daha sonrasında kendi hidrolik robotunu yapmak için kolları sıvayacak olanlarınız vardır.