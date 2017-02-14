Kaş Yapayım Derken Göz Çıkaran, Amacını Fazla Aşmış 9 Bilimsel Deney

Bilimsel deneyler yapmak, zor olduğu kadar tehlikeli de bir iş. Bu sırada birçok kaza ve amaç dışı durumla karşılaşmak işten bile değil. İşte yaptıkları deney nedeniyle ölen veya yaralalan 9 bilim insanı.

Bilimin meyvelerini yemek güzel. Ancak kendisi bazen ürkütücü olabiliyor. Hele ki bilimsel çalışmalarına kafayı takmış bazı bilim insanlarının hikayelerini dinlediğimizde... Bu tip kişiler engel tanımazlar ve meraklarını gidermek için her şeyi göze alırlar. Fakat her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor. İşte bunlardan bazıları.

1-Karl P. Schmidt, Herpetolog(1890-1957)

Şikago’daki Lincoln Park Hayvanat Bahçesi, sahip olduğu bir yılanı herpatolog Karl Schmidt’e gönderdi. Schmidt, bu yılanın zehrini sınıflandırmaya çalışıyordu. Yalnız deneyleri sırasında yılan Schmidt’i hafifçe ısırdı. Ölümcül zehri az da olsa vücuduna alan Schmidt, çalışmalarına devam etti ve yavaş yavaş ölürken vücudunun tepkilerini de çalışmalarını yazdığı dökümana ekledi. Birkaç gün sonra da iç kanamadan öldü.

2-Carl Scheele, Kimyager(1742-1786)

Carl Scheele oksijen elementinin “yanan hava” olarak bilindiği bir dönemde kimya okudu. Bu nedenle her şeyi ağzına almaması gerektiğini bilmemesi doğal olabilir. Schleele, oksijen, tungsten, baryum gibi birçok periyodik cetvel elemanını keşfetti. Ama bulduğu her şeyi tadıyordu. Çok geçmeden bunların vücudunda yarattığı etki, ölümüne neden oldu.

3-Marie Curie, Fizikçi ve Kimyacı

Nobel ödüllü bilim insanı Marie Curie, uzun süre radyasyona maruz kalması nedeniyle öldü. Aslında o dönemde radyoaktif etkiye maruz kalma imkanı sınırlıydı ancak Curie’nin bir huyu vardı: Radyoaktif maddeleri cebinde taşıyordu. Dolayısıyla belli bir süre sonra bu huy ölüm getirdi.

4-Haroutune Krikor Daghlian, Fizikçi(1921-1945)

Los Alamos’ta bir nükleer santralde günlük rutin işlerinden birini yapan Krikor, bir tungsten karpit tabakasını volatil çekirdeğinin üzerine düşürdü. Bu hatayı gidermek için eliyle müdahalede bulunan Krikor, yüksek dozda radyasyona maruz kalarak öldü.

5-Louis Slotin, Fizikçi ve Kimyacı(1910-1946)

Krikor’un ölümünden sonra aynı plütonyum çekirdeğinin Los Alamos tesisinde kullanılmasına devam edildi. Louis Slotin, laboratuvarın ona tesis ettiği araçlar yerine tornavida ile çekirdeği ayırmaya kalkınca işler değişti. Bir gün tornavida kaydı ve Slotin radyasyona maruz kaldı, 9 gün içinde de öldü. Bu plütonyum çekirdeğinin lanetli olduğuna inanan ABD’li yetkililer, Bikini Atoll nükleer denemesinde bunu kullanarak imha ettiler.

6-Anatoli Bugorski, Fizikçi(1942)

Anatoli’nin deney hikayesi trajediyle bitmedi, ancak en az diğerleri kadar ilgi çekici. Rusya’da bir parçaçık hızlandırıcı makinesiyle çalışan Bugorski bir kaza sonucu makineden çıkan yüksek enerjili proton patlamasına maruz kaldı. Yüzünün yarısı neredeyse yok olan Bugorski, doktorların düşündüğünün aksine yaşamaya devam etti. Hatta deneylerini bitirip doktora derecesi dahi aldı. Hala hayatta.

7-Karen Wetterhahn, Kimyacı(1948-1997)

Karen Wetterhahn 1997’de civa ile bir deney yapıyordu. Civa kabı yanlışlıkla devrildi ve elinin üzerine döküldü. Ancak elinde lateks eldiven olduğu için civanın birşey yapmayacağını düşündü. 2-3 hafta içinde civa zehirlenmesinin tüm belirtilerini gösterdi. Araştırmalar ortaya çıkardı ki her tür lateks eldiven civaya karşı dayanıklı değildi. Karen, bu olayın ardından vefat etti.

8-Alexander Bogdanov, Fizikçi(1873-1928)

Bogdanov’un kan transfüzyonları hakkındaki deneyleri canına mal oldu. Başkalarından aldığı kanı vücuduna enjekte ettiğinde gençleşeceğini düşünen bu bilim insanı, kendisine tüberküloz ve sıtma bulaşmasına neden oldu. Sonuç olarak Bogdanov, hayata gözlerini kapadı.

9-Sheharbano Sangji, Kimya Öğrencisi(1985-2009)

UCLA’da 2008’de bir trajedi yaşandı. Sheri Sangji, kazayla yüksek yanıcılıkta bir kimasal maddeyi damlattı ve birden alevler laboratuvarı sardı. Sangji, olay yerinde can verirken konuyla ilgili davalar açıldı. Suçlamalara göre Sangji’nin bağlı olduğu profesör, böyle deneyimsiz birine laboratuvarda çalışması için izin vermemeliydi. Olayda ihmalkarlık var mı bilemiyoruz, ancak kaza genç bir kızın canına maloldu.