Kas Yapmanın Yolu, En Ağır Halterleri Kaldırmak Olmayabilir

Yapılan son çalışmalar gösteriyor ki, vücudumuzu geliştirmek adına en ağır ağırlığı seçmek yerine, daha hafiflerle daha çok kez çalışmak, bize daha faydalı olabilir.

Zayıflamak ya da vücudunu şekle sokmak isteyen herkes, bir noktada egzersizlerine çeşitli ağırlıkları dahil eder. Çoğu kişi de, kas yapmanın en hızlı yolunun, kaldırabileceği en ağır ağırlığı kaldırmaktan geçtiğini düşünmekte. Fakat bu yöntemle, spor yapan kişi kısa sürede yorulacağı için, çok fazla tekrar yapamayacağı anlamına gelmekte. En ağır olan ağırlığı kaldırmak, bizi yaralanmalara karşı savunmasız bırakabileceği gibi, kas yapmak için de en uygun yöntem olmayabilir.

En ağır olan ağırlığı seçmek yerine, daha uygun olan bir miktarla daha fazla kere tekrarlamak, daha kısa sürede istediğiniz kas miktarına sahip olmanızı sağlayacaktır.

ABD'nin Indiana eyaletindeki Ball State Üniversite'sinde Spor Biyomekaniği üzerine yüksek lisans yapmış Mike Robertson bu yaklaşımı destekliyor ve "Eğer çok fazla tekrar içeren bir program uygularsanız, amacınıza daha kısa sürede ulaşabilirsiniz." diyor.

Journal of Applied Physiology'de (Uygulamalı Fizyoloji Dergisi) geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar her biri en az bir yıldır çeşitli ağırlık çalışmaları uygulayan 49 genci iki farklı gruba ayırdı (çalışmaya hiç kadın dahil edilmemiş) ve üç ay süreyle her biri haftada dört gün ağırlık çalıştırıldı. İlk grup daha ağır olan ağırlıklarla ve daha az tekrar içeren, örneğin 20 kiloluk ağırlıklarla 8 ya da 12 tekrar halinde bir çalışma sürdürürken; diğer grup 20 kiloluk bir dambıl yerine 8 kilolukla 20 veya 25 kez tekrar şeklinde çalıştı.

Üç aylık programa başlamadan önce her bir gencin kas yoğunluğu ölçüldü ve program sonunda görüldü ki, iki grup arasında gözle görülür herhangi bir değişim oluşmamış. Üç ayın sonunda her bir katılımcı, daha büyük ve kuvvetli kaslar oluşturmuştu.

McMaster Üniversitesi'nden bir kinezyoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı olan Dr. Stuart Phillips basın açıklamasında "Çalışmamızda yorulma oldukça büyük bir dengeleyici oldu. Kaldırılan ağırlık hafif de olsa ağır da, yorulana kadar kaldırılmalı." dedi. Robertson da, vücudumuzun bir rutine alışmaması için iki farklı yöntemle dönüşümlü çalışmamızı öneriyor ve daha fazla tekrarlı çalışmaların kas ve bağ dokularını kuvvetlendireceğini ifade ediyor.