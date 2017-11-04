Kasım Ayı En İyi 5 Android Uygulaması

Kasım ayının ilk 4 gününü geride bırakmışken, bu ilk 4 günün en iyi 5 uygulamasını sizin için listeledik.

Her hafta yüzlerce Android uygulaması Play Store’a yükleniyor. Sizin de 7 gün 24 saat çevirim içi olmadığınız düşünülürse, bu uygulamaları gözden kaçırmanız çok normal. Kasım ayının ilk 4 gününü geride bırakmışken, bu ilk 4 günün en iyi 5 uygulamasını sizin için listeledik.

1) Smart Wallpaper

Smart Wallpaper uygulaması, duvar kağıtlarını döndürmenize izin veren bir uygulamadır. Ancak uygulamanın en güzel özelliği yılın ya da haftanın belirli günlerinde istediğiniz duvar kağıdını seçebilmektir. Uygulamayı indirmek ücretsiz olup, uygulama içi satın alma özellikleri vardır.

2) Notification History

Bildirimlerinizin tümünün silinmesi ve erişememe gibi durumlarda, Notification History size yardımcı olabilir. Uygulama ile yakın zamanda sildiğiniz bildirimlerinizi görüntüleyebilir ve tüm bildirimlerinizi düzenleyebilirsiniz. Uygulamayı indirmek ücretsiz olup, uygulama içi satın alma özellikleri vardır.

3) Felt Cards

EL yazısı ile doğum günü ve tebrik kartları yapan bu uygulama sayesinde sevdiklerinize 3 $ karşılığında şirin kartlar gönderebilirsiniz.

4) WhatTheFont

WhatTheFont, çevirim içi font tanımlama uygulamasıdır. Tek yapmanız gereken fontunu merak ettiğiniz, yazının fotoğrafını çekmek. Uygulama fontu tanımlar ardından kendi kullanımınız için indirebilirsiniz ve tamamen ücretsizdir.

5) Wallp Stock Wallpaper

Bu uygulama sayesinde her gün güncellenen yeni HD duvar kağıtlarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Wallp Stock Wallpaper uygulaması ücretsizdir.