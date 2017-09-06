Kasırgaların Neden İsimleri Vardır?

Dünya üzerinde yaşanan doğal afetler oldukça yıkıcı olabiliyor. Yaşattığı sorunlar yıllar sonra bile dile gelebiliyor. Yaşanan doğal afetler genelde isimleri ile anılır.

Yaşanan afetlerin izleri uzun süre insanlar tarafından hatırlanır. Ülkemizde ve Dünya'da yıl içerisinde binlerce doğal afet gerçekleşiyor. Kimi doğal afetler çok küçük çapta olduğundan dolayı fark etmiyoruz bile, yaşanan büyük doğal afetlerin aklımızda kalmasının en büyük etkenlerinden birisi isimdir. Yaşanan doğal afet, sadece ismi ile birlikte anılsaydı. Bir çok kişinin aklında kalmazdı.

Geçmişte yaşanan kasırgalardan bahsetmek istenildiği zaman yaşanan kasırganın herhangi bir ismi olmasaydı büyük bir kafa karışıklığı ile karşı karşıya kalınabilirdi. Yetkililere göre isimler, yaşanan kasırgaların akılda kalmasını sağlıyor. Kasırgalara, 1900'lü yıllardan önce rastgele isimler veriliyordu. Fakat 19.yy ortalarında sadece kadın isimleri ile anılan kasırgalar, sezon içerisinde meydana geldiğinde ise alfabetik bir şekilde isimler verilirdi.

1953 yılında, yetkililerin oluşturduğu bir isim listesinden sırayla seçilen isimler kasırgalara veriliyordu. 1979 yılından sonra erkek isimlerinin eklendiği listede, çevreye büyük zararlar veren kasırgaların isimleri listeden çıkarılıyor. Her altı senede bir tekrarlanan listede 2017 yılı için Bret, Ophelia ve Philippe isimleri kaldı. Aynı isimler 2024 yılında tekrar ortaya çıkacak. Ayrıca şu zamana kadar listeden çıkarılan isimler Katrina, Sandy, Joaquin ve Irene'dir.

Ülkemizde büyük çapta bir kasırga henüz gerçekleşmedi. Ayrıca ülkemizde yaşanan kasırga olayları genellikle deniz üzerinde gerçekleşiyor. Bu nedenle can ve mal kaybının gerçekleşme olasılığı oldukça düşük. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kasırgalara verilen isimlerden daha büyük beklentileriniz var mıydı?