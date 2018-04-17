Kasırgaya Yakalanan Fortnite Oyuncusundan Açıklamalar!

Amerika’da meydana gelen ve evlerin çatılarının uçmasına neden olan bir kasırgayla karşı karşıya kalan bir Fortnite oyuncusu, televizyon programına verdiği röportajda, neyin önemli olduğunu bir kez daha sorgulattı.

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı bir şehir olan Greensboro’da geçtiğimiz gün çatıları yerinden sökecek kadar şiddetli bir kasırga meydana geldi. Elektrik kesintilerine yol açan kasırga maddi açıdan çok büyük zararlar verse de can kaybına neden olmaması, Amerika’yı bir nebze olsun rahatlattı.

Greensboro’da yaşanan kasırga pek çok kişiyi korkuttu, ancak olaya asıl damgasını vuran olay Anton Williams isimli Fortnite oyuncusunun açıklamaları oldu. Kasırga olduğu sırada evinde Fortnite oynayan Williams, WXII 12 News’e verdiği demeçte, “Pencereden dışarı baktım ve önümdeki evlerden çatıların çıkmaya başladığını gördüm. Ama geri döndüm, çünkü oyunda son birkaç kişi kalmıştı. Bilirsin, bu oyunu bitirmem gerekiyordu” dedi.

Evlerin çatılarını yerinden söken bir kasırga karşısında oyunu bitirmeye çalışan Williams, açıklamalarının devamında kasırganın iyice kötüleştiğini, bu sebeple kız kardeşi ve yeğeniyle birlikte banyoya gittiğini açıkladı. Muhabirin “banyoda saklanırken aklından neler geçiyordu?” sorusu üzerine cevap veren Williams, “Dürüst olmak gerekirse sadece oyunu düşünüyordum ama aynı zamanda herkesin iyi olmasını umuyordum” dedi.

Etrafında devasa bir kasırga dolaşmasına rağmen oyun oynamaya devam eden ve bu oyunu bırakmak zorunda kaldığı için çok üzülen Williams, pek çok kişiye oyun bağımlılığının nerelere ulaştığını gösteriyor. Daha önceki senelerde de deprem gibi afetlerde oyun oynamaya devam eden kişiler kameralara yansımıştı. Oyun oynamak çok güzel olsa da deprem, yangın, kasırga gibi doğal afetlerde önemli olanın siz olduğunu unutmamanızı öneriyorum.