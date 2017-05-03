Hayatınızın maliyeti maddi değil manevidir. Belki pahalı olabilir ama bir kask, olası bir kaza sonrasında size hayatınızı hediye edecektir.

Kaskların özellikle motor sürücüleri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya gerek yok. Vurgulamaktan ziyade kasksız bir sürücü ya da çalışan gördüğünüzde bu galeriyi kendilerine göstermeniz yetecektir.

İnternette farklı kazalar sonucu hayatları kurtaran kaskların görüntülerini sizin için derledik ve galeriye göz atarken tek bir ricamız var: Lütfen kaskı giyenin ve tehlikeyi atlatanın kendiniz olduğunu düşünün.

Motor, bisiklet ya da iş güvenliği fark etmez ve hayatınızın hiç bir bahanesi olamaz:



Ehli bir hayvanla gerçekleşen kazanın sonucudur. Lekeler sürücüye değil hayvana aittir, ucuz atlatılmış.