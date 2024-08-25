Spor yaparken ya da ağır bir şeyler taşırken bir süre sonra kaslarınızın titrediğini fark edebilirsiniz. Kimisi bunu, kasların güçlendiğine yoruyor kimisi de tehlikeli bir alarm olarak kabul ediyor.

Aslında bu durum, kaslarımızın biraz yorulmasından kaynaklanıyor. Çünkü genellikle birden bir ağırlık taşıdığınızda kaslar titremez, bir süre geçtikten sonra titrer.

Peki kaslarımız zorlandığında neden titriyor?

Öncelikle yaşanan bu durumu kavrayabilmek için kasların çalışma mantığını da anlamak gerek.

Kas hareketleri, omurilikten gelen sinir sinyalleri sayesinde gerçekleşiyor. Birçok kas hücresine bağlı sinir hüceleri, motor ünite olarak biliniyor.

Motor ünitelerin büyüklüğü, kas hareketinin gerektirdiği güçle orantılıdır. Mesela, kol ve bacaklardaki motor üniteler; her sinirin 1500-2000 kadar kas hücresini kontrol etmesini sağlıyor.

Bir hareket yaparken motor üniteler, senkronize olmadan düzensiz bir şekilde çalışıyor.

Bazı motor üniteler genişlerken bazıları da daralır. Bu düzensiz hareket aslında kasların, düzgün ve koordine bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Fakat kas bitkinliği yaşandığında, bazı motor üniteler dinlenmek zorunda kalıyor. Bu durum ise kalan ünitelerin daha fazla yük altında kalmasına ve bu durumda dengesizliklere yol açıyor. İşte oluşan bu dengesizlik de motor ünitelerin tekrar çalışmaya başlaması sırasında titreme olarak kendini gösteriyor.

Kas bitkinliğinin genelde iki sebebi oluyor: beslenme ve sinirsel faktörler. Sinirler, kaslara sinyal iletmek için gereken frekansta ve kuvvette çalışmalı. Egzersiz yaparken sinirlerin bu yüksek talepleri karşılayabilmesi için düzenli antrenman gerekli. Eğer bu yeterli gelmezse, sinirler yüksek frekansta sinyal gönderemeyebilir; bu da motor ünitelerin dengesiz çalışmasına neden olabilir.

Beslenme eksiklikleri de önemli bir faktör.

Kas hareketleri sırasında su ve elektrolitler yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunların hızlı bir şekilde geri sağlanmaması, sinyallerin iletimini olumsuz etkilerken motor ünitelerin çalışmamasıyla da sonuçlanabiliyor. İşte bu durum da titreme olarak yine kendini gösteriyor.

Bu durumlar, kas kapasitenizin sınırına ulaştığını gösterirken genellikle geçicidir. Daha basit bir özetle titreme, kaslarınızın aslında dinlenmeye ihtiyaç duyduğunun bir sinyali.

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