Amerikan Hükümeti'nin 'Ülkede faaliyet göstermek isteyen firmaların kaynak kodlarını Amerikan Hükümeti'ne vermeleri gerektiğine' dair baskısı meyvesini verdi. Kaspersky kaynak kodlarını vermekle kalmayıp, gerekirse Kongre önünde tanıklık etmeye de hazır olduğunu bildirdi.

Son birkaç haftadır hükümetlerin yürüttüğü rahatsız edici bir kampanya var. İşlerine devam etmek isteyen özel firmaların kaynak kodlarını paylaşmalarını isteyen hükümetler arasına şimdi de Amerikan hükümeti katılarak benzer bir ultimatomu verdi. Ve işin kötüsü, istediğini alıyor.

Kaspersky Lab güvenlik firmasının CEO’su Eugene Kaspersky Pazar günü Associated Press’e yaptığı açıklama ile Amerikan Hükümeti’ne kaynak kodlarını göstermek istediğini söyledi. Kaspersky “Zarar verici herhangi bir faaliyette bulunmadığımızı gösterecek her şeyi yapmaya hazırım” diyerek, aynı zamanda Kongre önünde ifade vermeye de açık olduğunu belirtti.

Firmanın kaynak kodunu paylaşma talebi, Senato’ya getirilen “Savunma Bakanlığı’nın Kaspersky Lab’ın geliştirdiği yazılım platformlarını yasaklayan” kanun teklifinden sonra geldi. Kanun teklifinde “Savunma Sekreterliği, Savunma Bakanlığı ile Amerikan Hükümeti’nin herhangi bir bakanlık ya da ajansı arasındaki bağlantıda kullandığı ağlarda Kaspersky Lab ile bağlantılı herhangi bir platform mevcut ise, ivedilikle bu platform kaldırılmalıdır” şeklinde görüşler belirtiliyor.

New Hampshire Demokrat üyesi olan Jeanne Shaheen ABC News’e, Kongre ve hükümet yetkilileri arasında kritik alt yapının korunması noktasında Kaspersky Lab’a güvenilemeyeceğine dair bir konsensüs olduğunu söyledi. Korkuların kaynağı, FBI’ın, Kaspersky Lab’ın Rus hükümetine çok yakın olduğuna dair uzun yıllardır bilinen şüphelere dayanıyor. Firma Rusya’da bulunuyor olmakla birlikte geçmişte hem Moskova, hem de FBI ile çalışarak hükümetler arası iş birliği arasında bir çeşit aracı olarak hizmet etmişti. Kaspersky Labs’tan yapılan bir açıklamada “Kaspersky Lab özel bir firma olarak hiçbir hükümetle herhangi bir bağa sahip değildir ve firma hiçbir hükümete ajanlık faaliyetlerini yürütmesi için geçmişte yardımcı olmadığı gibi, gelecekte de aracılık etmeyecektir” dedi.

Kanun yapıcıların, meclis üyelerinin Kaspersky Labs’ın ürünlerinin resmi hükümet sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili endişeye kapılmaya hakları var, evet. Eğer bizim bilmediğimiz bilgilere sahipseler, bağlantıyı kesmeliler. Fakat bu tip bir örneği yaşıyor olmamız, iyiye işaret değil. Kaspersky’ın bu talebe olumlu yanaşması iyi değil. Bir çok batılı firmanın aynı şeyi Rusya için yapıyor olması hayra alamet değil.

Tıpkı fidye yazılım kurbanlarına söylendiği gibi: Eğer fidye yazılımı karşılığında ödeme yaparsanız, onları cesaretlendirirsiniz. Hükümetlerin baskıları karşısında alttan alan firmalar da, bu tip taleplerin artmasına sebep olacaklardır. Bu iş kontrolden çıkmadan önce özel firmalar bu gidişe dur demeliler. Hükümetlerin haksız baskıl ve taleplerine verilecek her taviz, onları, daha fazlasını istemeye sevk edecektir.