Natalya Kaspersky, Bitcoin'in ABD ve İngiliz istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi adına, dünya çapında finansman sağlamak üzere tasarlandığını iddia etti.

Kaspersky ve ZAO InfoWatch gibi şirketlerin kurucusu Natalya Kaspersky, Bitcoin'in, ABD ve İngiliz istihbaratının faaliyetleri için ortak finansman sağlamak üzere tasarlandığını iddia etti. Uzmanlar, kripto paraları "dollar v2.0" olarak adlandırıyor. Natalya Kaspersky, bu iddiasını Petersburg'daki ITMO Üniversitesindeki sunumunda kripto paraların Amerikan istihbarat ajansları tarafından geliştirildiğini iddia eden yazılı metinlerle yaptı.

Bir üniversitede bilgi savaşları ve dijital egemenlik konularında bir konuşma yaparken, bu iddiada bulunan Kaspersky sunumunda, "Bitcoin, farklı ülkelerdeki ABD, İngiliz ve Kanada istihbarat faaliyetleri için hızlı finansman sağlamak üzere tasarlanan Amerikan istihbarat ajanslarının bir projesidir." şeklinde konuştu. Ayrıca, Bitcoin'in, "dolar 2.0" olduğunu iddia eden Kaspersky, "Bitcoin kuru, borsa sahipleri tarafından kontrol edilir." dedi.

Sunumda ayrıca bir akıllı telefonun, sadece kişisel bir alet olarak görülemeyeceğini de iddia eden Rus girişimci sunumda, "Bir akıllı telefon, eğlence ve iş için olduğu kadar, aynı zamanda da casusluk yapmak için tasarlanmış uzaktan kumandalı bir cihazdır."dedi. Dünya çapında istihbarat projeleri için kullanıldığı iddia edilen bu kripto paralar, iddialar gerçek olsa da gelecekte muhtemelen normal para birimlerimizin yerini alabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?