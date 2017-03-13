Son zamanlarda Türkiye’deki birçok işletmeyi farklı mailler ve Dropbox linklerle tehdit eden Cypt0L0cker adında bir yazılımın olduğundan bahseden Kaspersky, bununla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

Cypt0L0cker isiml fidyeyi diğerlerinden ayıran önemli bir özelliğinin olduğundan bahseden Kaspersy, talep edilen fidye mesajının Türkçe yazıldığını söylüyor. Kullanılan Türkçe’nin bozuk olması sebebiyle de fidyeyi hazırlayan ekibin muhtemelen Türk olmadığı düşünülüyor. İki günlük süre içerisinde yüzlerce farklı şekillerde gönderilen Dropbox linkleriyle ziplenmiş şekilde .js uzantılı bir dosya gönderiliyor ve bu dosya çalıştırıldığında, arka plandaki dosyalarınız farklı uzantılarla şifreleniyor.

Diğer bir dikkat çeken konu ise, bu zararlı yazılımları dağıtan mail adreslerinin uzantılarının şüphe çekmemesi. Hatta birçok çok iyi biliyor. Buradan da firmaların hacklendikleri, hacklenen mail adresleri üzerinden de daha önce mail’leşilen kişilere zararlı yazılımları gönderdikleri ortaya çıkıyor. Daha önce buradan mail alındığı için servis, gönderilen zararlıyı spam olarak algılamıyor ve direkt olarak kullanıcının karşısına çıkarıyor.

Peki şu an yapılması gerekenler neler?

Fidye yazılımı ve diğer tehdit oluşturacak unsurlarla ilgili çevrenizdekileri bilgilendirin

Aldığınız maillerin uzantılarını muhakkak kontrol edin

Dosyalarınızı düzenli şekilde yedekleyin

Ve en önemlisi, güçlü bir antivirüs programı kullanın

Şunu aklınızdan çıkarmayın; fidyecilere para ödemek sorunu çözmez. Sizi bir kez zor durumda bıraktıklarında bu, yakanıza daha fazla yapışabilecekleri ihtimalini doğuruyor. Ayrıca ödeme yaptıktan sonra dosyalarınızı geri alacağınız ne malum?