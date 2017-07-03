Amerikan hükümeti tarafından suçlanan Kaspersky, istenirse kaynak kodlarını vereceğini belirtti.

Son zamanlarda “neden bu Kaspersky sürekli açıklama yapıyor?” yorumlarını sık sık duyuyorduk. Bugün sizlere bunun sebebini daha net bir şekilde açıklayacağız. Kaspersky Lab Rusya merkezli bir firma, ancak faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu Amerika’da gerçekleştiriyor. Firmanın şu sıralar sıkıntısı tam olarak bu. Rusya’nın ABD seçimlerine sızıp birçok saldırı yaptığı kısa süre önce anlaşılmıştı. ABD hükümet yetkilileri ise bu saldırıların arkasında Kaspersky’ın olabileceğini düşünüyor.

Kaspersky’yi bir nevi Truva atı olarak düşünen yetkililer, şirketin elini ayağına dolaştırmış durumda. Bu olayı üzerinden atmaya çalışan Kaspersky de sürekli bilgi paylaşımları yapıyor ve kongre önünde ifade verip kaynak kodlarını paylaşmayı öneriyor.

Bazı yetkililer, Kaspersky’yi siber saldırıları başlatmakla suçluyor. Şirket içerisinde bazı eski Rus istihbarat subayları olduğunu kabul eden Kaspersky Lab, üzerlerine yapışan kötü ismi ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Şu anda Kaspersky’nin süreci devam ediyor. Kötü niyetle çalışıp çalışmadığı ile ilgili hiçbir bilginin olmadığı anlaşılan program için yasaklamalar gelip gelmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Kaspersky Lab, kaynak kodlarını paylaşmaya hazır olmasına rağmen, bazı Amerikalı politikacılar şirkete inanmakta zorlanıyor. Sizce ABD’ye yapılan saldırıların arkasında Kaspersky Lab çıkabilir mi?