Kastamonu'da açılışı yapılan teknoloji mağazasında indirim izdihamı yaşandı. Yaşanan bu izdihamdan dolayı yüzlerce insan ezilmekten son anda kurtuldu.

Kastamonu'da teknoloji mağazasının açılışa yaptığı özel indirimden yararlanmak isteyen binlerce insan, izdihama sebep oldu. Saatler öncesinden gelen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmasından dolayı 10:00'da açılması gerekirken 09:30'da açılan teknoloji mağazasının önüne akın eden vatandaşlar, mağaza kapısının açılmasıyla birlikte içeriye hücum etti.

Bir süre sonra oluşan yoğunluk yüzünden mağaza girişlerini engelleyen güvenlik görevlileri ile saatler öncesinden gelen fakat mağazaya bir türlü adım atamayanlar arasında tartışma yaşandı. Zaman zaman tansiyonun tavan yaptığı tartışmalara polis anında müdahele etti.

Yüzlerce kişinin akın ettiği mağazaya giren birçok vatandaş ise, aradığı ürünün kalmadığını öğrendi. Bazı vatandaşlarsa izdihamdan ötürü alışveriş yapamadan elleri boş mağazadan ayrıldı.

Yaşanan izdiham o kadar fazlaydı ki bir bayanın ayakkabısı mağazanın içerisinde kaldı. Ayakkabıyı bulan mağaza yetkilileriyse sık sık ayakkabının sahibi bulunması için anons yaptı. Organizasyon sıkıntısınından yakınan bir vatandaş ise, ''Organizasyon son derece yetersiz. Çoğu insan çocuğuyla kalabalığın içerisinde ezilme tehlikesi geçirdi. Çok sayıda üründe indirim yapılmış, burada bu kadar kalabalığın olacağı belliydi. Herkes kapılara yüklendi, ezilme tehlikesi geçirdik” açıklamasında bulundu.