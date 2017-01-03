Kate Winslet, House of Rolls-Royce için Spirit of Ecstasy’i Seslendirdi

Kate Winslet, yaptığı seslendirme ile lüksün en büyüleyici ve ebedi hikayesini tekrar anlatıyor olacak.

İngiliz aktris, dünyanın en tanınmış lüks evine öncülük eden ilham perisinin hikayesini, marka tarafından üretilen kısa film serileriyle yeniden anlatıyor. Gala, House of Rolls-Royce için, sene başlangıcı kutlamalarını gösteriyor ve yeni Rolls-Royce Phantom lansmanı ile tüm lüks ürünleri için standartları sıfırlamaya hazırlıyor.

Bu dönüm noktası Rolls-Royce’un, lüksün mükemmelliği olan Goodwood, West Sussex merkezinde 2003’te başlayan rönesans döneminin dikkat çekici hikayesinin, ikinci bölümünü müjdeleyecek.

Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “Spirit of Ecstasy 1911’den beri, dünyamızı değiştiren bu müstesna insanlara yaşam kanalıyla sessizce öncülük ediyor ve herşeyin en iyisini temsilen tüm Rolls-Royce’ların burnunda yer alıyor. Bu, azamete ilham veren ve anlatılmaya ihtiçan duyan bir hikaye.

” “Spirit of Ecstasy’nin mükemmel sesi için dünya çapında yaptığımız araştırmamız bizi İngiltere, West Sussex’e; bayan Winslet ve Home of Rolls-Royce’un ikamet ettiği yere yönlendirdi. Kate Winslet müthiş yeteneğini bu role aktaracak olan bir İngiliz ikon.” dedi.