Kate Winslet, House of Rolls-Royce için Spirit of Ecstasy’i Seslendirdi

İngiliz aktris, dünyanın en tanınmış lüks evine öncülük eden ilham perisinin hikayesini, marka tarafından üretilen kısa film serileriyle yeniden anlatıyor. Gala, House of Rolls-Royce için, sene başlangıcı kutlamalarını gösteriyor ve yeni Rolls-Royce Phantom lansmanı ile tüm lüks ürünleri için standartları sıfırlamaya hazırlıyor.
Bu dönüm noktası Rolls-Royce’un, lüksün mükemmelliği olan Goodwood, West Sussex merkezinde 2003’te başlayan rönesans döneminin dikkat çekici hikayesinin, ikinci bölümünü müjdeleyecek.
Rolls-Royce Motor Cars CEO’su Torsten Müller-Ötvös, “Spirit of Ecstasy 1911’den beri, dünyamızı değiştiren bu müstesna insanlara yaşam kanalıyla sessizce öncülük ediyor ve herşeyin en iyisini temsilen tüm Rolls-Royce’ların burnunda yer alıyor. Bu, azamete ilham veren ve anlatılmaya ihtiçan duyan bir hikaye.
” “Spirit of Ecstasy’nin mükemmel sesi için dünya çapında yaptığımız araştırmamız bizi İngiltere, West Sussex’e; bayan Winslet ve Home of Rolls-Royce’un ikamet ettiği yere yönlendirdi. Kate Winslet müthiş yeteneğini bu role aktaracak olan bir İngiliz ikon.” dedi.
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