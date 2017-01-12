'Katil Bakteri' Olarak Bilinen Salmonella'nın Tümörleri Yok Ettiği Keşfedildi!

Gıda zehirlenmesine neden olup, insanların ölümüne yol açan Salmonella bakterisi artık hayat kurtaracak.

Salmonella'nın son derece kötü bir ünü var. Geçtiğimiz yıl milyonlarca kişi gıda zehirlenmesi geçirdi ve söz konusu bakteri yüzünden, geçtiğimiz yıl 400 kişi hayatını kaybetti.

Duke University'den bazı araştırmacılar Salmonella hakkında yoğun araştırmalar yürütüyor. Araştırmacılar, bakterinin genetiğini iyi bir amaç için değiştirmeyi başardı: Tümörlerle savaşmak.

Glibostama; beyin tümörlerinin en saldırganı ve doğal olarak en ölümcülüdür. Bu tür bir tümöre sahip olanların sadece yüzde 10'u 5 yıldan uzun yaşayabilir. Yüzde 90'luk kısmı, 5 ile 15 ay arasında hayatını kaybeder. Duke ekibi, Salmonella'nın yapısını değiştirerek onu Glibostama'ya karşı güdümlü bir füze haline getirdi. Ekip, Salmonella bakterisinden bir pürin katili yarattı. Aromatik ve organik bir bileşen olan pürin, tümörlerde bulunan en önemli bileşenlerden biri. Genetiği değiştirilmiş Salmonella bakterisi, insana hiçbir zarar vermiyor ve sadece tümördeki pürine saldırıyor. Kısacası, Salmonella, tümör yiyen bir yırtıcı haline dönüşüyor.

Ekip, bakteriyi Azur ve P53 üretmek için de programladı. İkili, hücrelerin kendisini öldürmesine yol açıyor. Ürkütücü gelebilir ama söz konusu ikili, bunu sadece tümörün içi gibi düşük oksijenli atmosferlerde gerçekleştiriyor.

Söz konusu tedavinin FDA onayından geçip geçmeyeceği ve geçerse, ne zaman hastalarla buluşacağız belirsiz. Fare testleri gerçekleşiyor; sonraki adım daha büyük memeliler. Nihai adımsa insan testleri.