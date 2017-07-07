Orcas ismi ile bilinen katil balinalar grup halinde Minke cinsi bir balinaya saldırdı. Görüntüler gerçekten de kan dondurucu cinsten.

Tam adı Orcas olan ama genelde “Katil Balina” ismiyle bilinen siyah beyaz balinalara neden “katil” ismi verildiğini hiç düşündünüz mü? Rusya’nın Kamcatka Yarımadasında yakalanan görüntüleri gördüğünüzde katil balinaların ismini nereden aldığını çok daha iyi göreceksiniz.

Katil balinalar isimlerini, dünya üzerinde yunuslar da dahil olmak üzere yaşayan tüm balinalar arasında yırtıcı tek balina türü oldukları için aldılar. İnsanlara karşı pek saldırgan olmadıkları için köpekbalığı kadar ün yapmamış olsalar da, denizlerde en az onlar kadar tehlikeli olan hayvanlardan birisi bu balinalardır.

Yayınlanan yeni görüntülerde avlanmak için grup halinde gezen katil balinaların bir "minke" balinasına neler yaptığını görüyoruz. Diğer balinalara göre daha küçük oldukları gözlemlenen katil balinalar, yayınlanan videoda yaklaşık 10 metre uzunluğunda olan diğer balinayı öldürmeye çalışıyorlar. Devlerin mücadelesinde balinaların yaptığı takım oyunu ile çaresizce çığlıklar atan minke balinasını görmek son derede üzücü bir şey olsa da, doğa altın kurallarından av ve avcı ilişkisini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.