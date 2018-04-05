Yapay zekalar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırma yolunda gidiyorsa da bir takım tartışma ve problemleri de beraberinde getiriyor.

Yapay zekaların olumlu tarafları ve hayatımıza getireceği yenilikler düşünülürken, bir yandan da bu teknolojinin günün birinde daha ölümcül ve akıllı silahlar geliştirmek için kullanılacağını tahmin ediyorduk. Bu bağlamda çalışmalar yürüten Güney Kore'deki KAIST Üniversitesi büyük bir tepkiyle karşılandı.





Bu bağlamda yapay zekalarla ilgili çeşitli araştırmalarda bulunan, dünya genelindeki 50'den fazla araştırmacı ortak bir bildirge yayınlayarak üniversiteyi boykot edeceklerini duyurdu. New South Wales Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren ve boykotun öncülüğünü yapan Toby Walsh konuyla ilgili şunları söyledi:

"ABD, Çin, Rusya ve İngiltere de dahil olmak üzere pek çok ülkede otonom silahların prototiplerini görebiliriz. Yapay zekanın askeri bağlam da dahil olmak üzere kullanılabileceği çok faydalı alanlar var. Fakat bu açıklama öyle bir şeye hizmet etmiyor. Kimsenin istemediği bir silahlanma yarışına kilitlenmiş durumdayız. KAIST'in eylemleri bunu yalnızca artıracak. Buna tolerans gösteremeyiz."

KAIST Üniversitesi çalışmalarını sürdürürken ve katil robotları geliştirmeye devam ederken, yapay zekanın olumlu yönde kullanılmasını isteyen insanların tepkileri de hızla artıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu tip çalışmalar engellenmeli mi?