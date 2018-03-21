Yapay zekaların geleceğiyle ilgili herhangi bir tartışmada iki farklı görüşe rastlanır. İlk olarak yapay zekanın her şeyi daha kötü yapacağının detaylı olarak ele alınmış versiyonu sunulur. Buna karşılık da yapay zekanın bizi destekleyeceği. Bununla birlikte ilk görüşe ek olarak yapay zekanın adil davranamayacağı, ahlaki kararlar veremeyeceği ve etik ile ilgili meselelerde insanlara güveneceği söylenir. Bu insanlar, Alex Nix, Steve Bannon ve Dr. Aleksandr Kogan olursa başımız büyük belada demektir.

"Katil robotlar!", "Bizi evcil hayvan yerine koyacak programlar!" ve daha niceleri, yapay zekanın potansiyel tehlikelerinden bahsederken en sık başvurulan argümanlar. Ancak ya yapay zeka şimdiden bir tehditse, bu çerçevede özgürlüğümüze ve kendi irademizle karar alma hürriyetimize etki ediyorsa? Son günlerde Facebook'un ana göbeğini oluşturduğu skandalların sorumlusu olarak iddia edilen Cambridge Analytica şirketi bunu yapıyor olabilir. İddiaya göre, şirket gayet kötü bir amaç doğrultusunda, makine öğrenimi tekniğini kullanarak sosyal ağdan milyonlarca insanın verisini çaldı ve Amerikan halkını radikalleştirmek için kullandı. Hatta son gelen bilgilere göre, bunu dünyanın çeşitli ülkelerinde 200'den fazla seçime müdahale ederek defalarca yaptı. Nesnel bir değerlendirme yapıldığında şirketin yaptığı işin oldukça büyük bir iş olduğunu söylemek gerekiyor ancak bunu ancak bir seri katilin öldürdüğü insan sayısı kadar takdir edebiliriz.

Bununla birlikte Facebook, sadece isim olarak olsa bile, yaşanan olay, tarihin en büyük sosyal medya skandallarından biri olduğu için lekelenmeyi hak ediyor. Öte yandan her iki şirket de hiçbir yasayı ihlal etmiyor. Zira böyle olunca, bir yapay zekaya sahip robotun eline silah verip de insanları öldürtmeye ya da onları köle yapmaya uğraşmaya hiç gerek kalmıyor. Çünkü bu durum ilkine göre daha fazla maliyet getiriyor. Kısaca Cambridge Analytica mükemmel derecede gerçekleştirdiği rıza mühendisliğiyle bize yarının distopyasını şimdiden yaşatıyor.

Ayrıca Cambridge Analytica / Facebook skandalının artık çürümüş olarak nitelendirebileceğimiz çekirdeğinde, yapay zekanın etik dışı kullanımı yatıyor. Eğer bir katil robotlar ordusu bekliyor olsaydık ve bizi ele geçirebilecekleri kesin olsaydık mevcut yaşananları göz önüne alarak yeni egemenlerimizin oldukça alçakgönüllü olduklarını söyleyerek kendimizi teselli edebilirdik. Ancak, dev sosyal ağ ortaklı skandalı gerçekleştirenler, birer sosyal mühendis olarak toplumların DNA'sını propaganda amacıyla bilimin sapkınlığıyla değiştirmeye yöneliyorlar.

2013'te Michael Kosinski adında bir Stanford araştırmacısı, bir yapay zekanın yalnızca Facebook verileri kullanarak bir insanın kişilik özelliklerini bir insandan daha iyi bir şekilde tahmin edebildiğini anlattığı bir white paper yayınladı. "İnsanların yapabileceğinden daha iyi" argümanının bir yapay zeka için düşünülürse hiç bir zaman ampirik bir ölçüsü olmadığını anlamak ve bunu söylemek çok önemlidir. Zira bu durum, yapay zekanın insanların yapabildiğinden daha iyi kağıt uçak yapmaya benzemiyor.

Ayrıca yeterli bilgi verildiğinde, bir yapay zeka herhangi bir şeyi bir insandan daha iyi "tahmin edebilir". Ön yargıyı onayladığı zaman ödüllendirilen bir sinir ağı tasarlarsanız, ön yargı onaylanır.