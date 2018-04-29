İlluminati'yi hepiniz duymuşsunuzdur. Peki İlluminati ya da ona benzer örgütlerin tarihçesini ve nasıl üye olabileceğinizi biliyor musunuz? İşte birbirinden gizli (!) 4 örgüt.

Hepimiz Beyonce'nin ve Jay-Z'nin illuminati üyesi olduğunu biliyoruz. Hatta George Bush ve bazı Türk ünlülerinin de İlluminati üyesi olduğu düşünülüyor. İlluminati üyesi olmak iddialara göre muhteşem paralar kazanmanızı ve 'Yeni Dünya Düzeni'ne hizmet etmenizi mi sağlıyor? Bu yazımızda bir zamanların popüler konusu, ancak bu günlerde çok da gündemde olmayan bir konudan söz edeceğiz: İlluminati'ye ve ona benzer 3 farklı örgüte insanlar nasıl katılabiliyor?

Özellikle lise dönemlerimde benim de sıklıkla araştırdığım bu konu size de bir zamanlar epey ilgi çekici geliyordu değil mi? Gerçek İlluminati, 1776'da Bavyera, Almanya'da kurulan gizli bir örgüttür. Bu örgüt, kendi ideallerini savundu, batıl inançlarla savaştı, devlet iktidarının kötüye kullanılmasını ve halkın yaşamı üzerindeki aşırı dinsel nüfuzuna karşı çıktı. Bu örgüt, Bavyera hükümdarı Charles Theodore tarafından yasaklandı.

Faust'un yazarı edebiyatın öncü isimlerinden olan Johann Wolfgang von Goethe gibi Almanya'nın önde gelen isimlerinin İlluminati üyelerinden olduğu düşünülüyor. O dönemler örgütün 2500 gibi bir üye sayısına sahip olduğu tahmin ediliyor. 1797 ve 1798'de Augustin Barruel'in 'History of Jacobinism' ve John Robison'ın 'Proofs of a Conspiracy' adlı kitabında, İlluminati'nin hala var olduğuna ve aslında dünya düzenini uluslararası çapta etkilemediğine dair yazılar vardır.

Eğer İlluminati üyesi değilseniz bunun doğru olup olmadığını bilmek zor. Ancak bazı modern gizli örgütler de eski Bavyera grubu mirasının hala devam ettiğini söylüyor. Hatta bu tür gruplar gerçek İlluminati de değil, böyle gruplardan olanlar da sana bir şeyler satmaya çalışıyorlar.

Özet olarak, İlluminati adlı örgüt artık yok. Yoksa var mı?

Skull and Bones

Duymuş olabileceğiniz bir başka örgütün ismi de: 'Skull and Bones' yani kafatası ve kemikler kulübü. 'Yeni üyeler alıyor mu?' sorusuna cevabımız ise muhtemelen evet ama başvurular için Yale Üniversite'sine gitmeniz gerek. Skull and Bones 1832'de Connecticut'ta bulunan Ivy League'de kuruldu. Hem erkekler hem de kadınlar bu topluluğa girebilir, kişiler, kabul edildiğinde “Bonesmen” olarak adlandırılır.

Hem Eski ABD başkanı George H.W. Bush ve oğlu George W. Bush, eski Dışişleri Bakanı John Kerry ve diğer Amerikan hükümetinin önde gelen isimleri bu topluluğa üyeler. Bu durum, toplumun bir şekilde dünyayı kontrol etmek için bir komplo kurduğu kurulduğunun düşünülmesine sebep oluyor.

Club 33

Elbette, böyle seçkin kulüpler, her yoldan geçeni bünyesine dahil etmiyor. Disney'in bile yeni üyelikler için 14 yıllık bekleme listesiyle Club 33 adlı gizli bir kulübü var. Kulüpte olmak size alkol gibi özel avantajlar sağlIyor, Disneyland'de hizmet veren tek yer burası. Ayrıca erken park girişine ve özel salonlara da erişebilirsiniz.

Freemason (Masonlar)

Başka bir kötü şöhretli gizli grup da Freemason daha bilindik adıyla Masonlar. Takdir edersiniz ki bu örgütün artık çok da bir gizliliği kalmadı ve gruba hala katılabiliniyor. Bu kardeşlik örgütünün kökenlerini, on yedinci yüzyıldaki loncalarının niteliklerini düzenlemek için toplanan yerel taş işçilerinin toplantılarına kadar uzanıyor.

ABD Başkanı George Washington, İskenderiye Köşkü'nde Virginia Masonic Loncası'nın bir toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı ilk kez 18 Eylül 1793'te Amerika Birleşik Devletleri için lonca töreni olarak yapıldı. Dünyanın her yerinde 6 milyona kadar üye temsil eden çok sayıda bağımsız lonca var. Bütün loncaları temsil eden tek bir lonca henüz yok. Bazı komplolara göre bu örgüte dahil insanların amacı, dünyayı yönetmek.