Katlanabilir Akıllı Telefon ZTE Axon M, Avrupa'ya Geliyor!

Katlanabilir akıllı telefonu Axon M'in Çin'de satışa çıkacağını açıklayan ZTE, cihazın operatörler aracılığı ile Avrupa'ya da geleceğini belirtti.

Samsung, bir süredir katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve katlanabilir ekranlı telefon fikri pek çok akıllı telefon kullanıcısını heyecanlandırıyor. Size daha da güzel bir haber verebilirim; ZTE’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı katlanabilir akıllı telefon Axon M Avrupa pazarına geliyor.

CES 2018 İnovasyon Ödülü kazanan ZTE, ilk olarak katlanabilir akıllı telefonunun 20 Ocak’ta Çin’de satışa sunulacağını açıkladı. Fakat hepsi bu kadar değil; ZTE Axon M, Vodafone, TIM gibi Avrupa’nın lider operatörleri aracılığı ile Avrupa pazarına da giriş yapacak. Cihazın Ocak-Mart döneminde Avrupa’ya gelmesi bekleniyor. Fiyat ve diğer detaylar lansman tarihi yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.

ZTE Axon M iki ayrı ekranı olan ve dışarı doğru katlanabilen bir akıllı telefon. Cihazı açtığınızda iki ekran birleşiyor ve dilerseniz telefonu tek bir büyük ekran olarak kullanabiliyor, dilerseniz de iki ekranda iki farklı uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Axon M’in çok güçlü donanımlara sahip olduğunu söyleyemeyiz, fakat kesinlikle özgün ve kullanışlı bir cihaz.

Axon M’in ülkemizde satışa çıkması, özellikle katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar konusunda heyecanlanan kişilerin ilgisini çekebilir. Ayrıca cihaz mobil oyunlar için de oldukça kullanışlı. Fakat Vodafone ya da diğer operatörlerin ZTE Axon M’i kesin olarak Türkiye’ye getireceğine dair bir açıklama bulunmuyor.