Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy X'in En Gerçek Tasarımı!

TechConfigurations YouTube kanalı, ortaya çıkan sızıntıları derleyerek yeni bir Galaxy X konsept tasarım videosu yayınladı.

Ortaya çıkan pek çok sızıntı Samsung’un Galaxy X adında bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Üstelik söylentilere göre bu özel akıllı telefonu görmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Cihazın 2018 yılında özel bir etkinlik ile tanıtılması bekleniyor.

TechConfigurations YouTube kanalı daha önce yayınladığı bir konsept tasarım videosu ile Galaxy X’in nasıl olabileceği hakkında bir fikir oluşturmuştu. Kanal, ortaya çıkan Galaxy X sızıntıları neticesinde konseptini güncelledi ve sızıntılara dayanan yeni bir video yayınladı.

TechConfigurations’ın tasarladığı Galaxy X modelinde iki ayrı ekran bulunuyor. Bu ekranlardan ilki 5 inç boyutunda, altta ve üstte çerçeveleri olan standart bir akıllı telefon ekranı. Ön kamera, ahize ve sensörler, bu ekranın üzerinde bulunuyorlar.

8 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğünde olan ikinci ekrana ulaşmak için ise katlı durumda olan cihazı açmak gerekiyor. İkinci ekranda herhangi bir kamera, ahize ya da sensör bulunmuyor. Neredeyse sıfır çerçeveli olan ekran bir telefon değil, tablet olarak kullanılacak.

İkinci ekranın bir başka özelliği ise cihazı bir mini dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyor olması. İkinci ekrana 120 derecelik bir açı verdiğinizde ekranlardan biri bir dizüstü bilgisayar klavyesine dönüşürken diğer ekran buna uygun bir arayüze bürünüyor.

Katlanmış halde olan cihazın arka yüzey tasarımında cam yerine kumaş ve deri kullanılmış gibi görünüyor. Bunun nedeni, iki ekrana sahip olan cihaza ekstra bir dayanıklılık katmak olabilir. Ayrıca cihazı kılıfsız kullanacak kişiler için de cam çizilmesi sorunu çözülmüş olur.

Teknik özelliklerine baktığımızda ise Galaxy X, 5 inç QHD AMOLED ve 8 inç 4K AMOLED olmak üzere iki ayrı ekrana sahip. 6 GB RAM olacak cihaza Exynos 9810 işlemcisi güç verecek. Önde 8MP bir kamera bulunurken arkada f/1.5 diyaframlı 12MP kamera olacak.