İşte Katlanabilir Ekranlı Galaxy X'in Patent Çizimleri!

Samsung'un katlanabilir ekranlı ve çoklu görev odaklı telefonu Galaxy X'e ait patent çizimleri ortaya çıktı.

Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy X hakkında pek çok söylenti dolaşıyor olsa da cihazın neye benzeyeceği ve nasıl çalışacağı hakkında elle tutulur bir bilgi bulunmuyordu. Samsung tarafından gerçekleştirilen yeni bir patent başvurusu, katlanabilir telefonun nasıl çalışacağı hakkında bir fikir sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Patent çizimlerinden anlaşıldığı kadarı ile Galaxy X, teknik olarak tek bir ekran gibi değil, tek bir sisteme bağlı iki ekran gibi çalışacak. Ekranlardan her biri ayrı uygulamayı açabilecek ve kendi uygulama değiştiricisine sahip olacak.

Bir başka modda ise uygulamalar ve oyunlar arayüzü ekranlara bölerek çalıştırabilecek. Nintendo 3DS’i hatırlatan bu mod sayesinde bir ekranda oyunu oynarken diğer ekranda kontrolleri yönetebileceğiz. Fakat Android’in böyle bir moda desteği olmadığı için bu konuda Samsung’un API’si önemli rol oynayacak.

Sonuç olarak Galaxy X kullanıcılara farklı ekranlarda farklı işlemler gerçekleştirme imkanı sunan çoklu işlem odaklı bir cihaz olacak. Fakat tasarımı, ağırlığı ve kullanılabilirliği ile kullanıcılarda bir karşılığı olur mu bunu somut bir ürün görmeden bilemeyiz.