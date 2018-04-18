Samsung Note X’in Tasarımı Note 8’e Benzeyecek

Mobil Dünya Kongresindeki gizli bir toplantıda tanıtılan Note X’in tasarım ve ekran özellikleri paylaşıldı.

Yıllardır katlanabilir telefonlarla ilgili patent ve tasarımların haberleri paylaşılıyor. Ayrıca sürekli gündeme gelen katlanabilir ekranlı telefonlar, haberlere rağmen bizleri uzunca süre bekleterek bu yıl da çıkmaz dedirtmeye başladı. Sonunda beklenen çalışmalar yapıldı ve Samsung dünyanın ilk katlanabilir telefonunu tamamlamaya hazırlanıyor.

Ayrıca yeni telefon, Mobil Dünya Kongresinde düzenlenen gizli toplantıda, özel bir prototiple tanıtılmıştı. Resmi açıklamaya göre Samsung Note X isimli olacak telefon, tanıtımda büyük ilgi ve bağış topladı. Yeni nesil bükülebilir akıllı telefonların ilki niteliğini taşıyacak cihazı Samsung, Koreli medya kaynaklarının iddialarına göre Haziran ayında tamamlayacak.

Samsung Note X’in tasarım ve patent belgelerinde katlama sonrasında iki adet yarım 3.5 inç ve normal kullanımda bir adet 3.5 inç tam ekran olacağı paylaşıldı. Yukarıdaki görselde de göreceğiniz üzere cihazın tam ortadan ikiye katlanacağını söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra yeni cihaz ekranı Note 8 ile aynı boyutlara sahip olacak ve henüz tam olarak net olmasa da Note 8 ile birebir aynı kasa yapısı olacağı düşünülüyor. Kasa yapısının aynı olacağının düşünülme sebebiyse Samsung’un daha önce Note 8 parçalarında kullandığı aynı tedarikçilerle çalışmasından kaynaklanıyor. Samsung Note X’in katlanabilir akıllı telefonların ilki olduğu düşünüldüğünde, önümüzdeki süreçte telefonla ilgili birçok bilgi paylaşılmaya devam edecektir.