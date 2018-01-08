Katlanabilir Elektrikli Scooterlar'da Yenilikler!

Katlanabilir elektrikli scooterlardaki tuhaf yenilikler, son olarak CES2018 fuarında sergilendi.

UJet, akıllı, katlanabilen elektrikli motosiklet fikrine bir yenisi daha ekledi ve bunun yanında CES2018 fuarında bizlere katlanabilir elektrikli scooterı sundu. UJet isimli bu araç, 4kW'lık bir motor sayesinde 50 km/h hıza ulaşabilmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen aracın ileri seviyelerinde hızının 70-100 km/h arası olması hedefleniyor. Şimdilik sadece Avrupa pazarında bulunan bu aracın fiyatı, yaklaşık olarak 8.000-10.000$ arası olacağı söyleniyor.

UJet, içeriğinde bir sürü ilginç fikirler barındırıyor. Kolayca saklayabilmeniz için basit bir şekilde katlanıp daha fazla parçalara bölünebiliyor. Koltukların alt kısmında ise hoparlör bulunmakta. Cihazdan güç temin edilebilmesi için USB portlarıda bulunuyor. UJet'te videoyu kaydedebilen, ön tarafa bakan bir kamera ve gidonlar arasında dokunmatik ekran olan tam hizmetli bir dahili kullanıcı arayüzü var.

Scooterın kendine özgü akıllı telefon için uygulamasıda bulunuyor. Bu uygulama sayesinde aracınız hakkında performansları ve verileri takip edebilirsiniz. Hatta bahsettiğimiz bu uygulama sayesinde UJet'inizin çalınması durumunda telefonunuza gelen uyarılarla onu bulabilirsiniz. UJet barındırdığı bu özelliklerle gözümüze girmeyi başardı. Ancak bu özellikler için bu fiyat uygun mu onu biraz yorum bölümünde tartışmak gerekebilir.