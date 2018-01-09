Katlanabilir Samsung'un 7.1 İnç OLED Ekranı Olacak!

Bir Güney Koreli haber sitesinde yer alan makaleye göre Samsung, Mart ayında katlanabilir ekranları üretmeye başlayacak. Sonbaharda seri üretime geçecek olan şirket, kış aylarında katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu tanıtacak.

Samsung’un uzun bir süredir katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı hepimizin malumu. Güney Koreli bir haber sitesi olan ET News’in haberine göre Samsung, yıllardır çalışmalarını yürüttüğü katlanabilir ekranlı akıllı telefonun meyvelerini bu yılın sonunda almayı hedefliyor.

ET News’in haberine göre Güney Koreli teknoloji devi, bu yılın Mart ayında katlanabilir ekranları üretmeye başlayacak. Şirket Eylül ayında seri üretim için hazırlıklarını hızlandıracak ve Kasım ayında katlanabilir ekranlı ilk Samsung akıllı telefonun seri üretimine başlayacak.

ET News, Samsung’un Aralık ayında ya da 2019’un başında katlanabilir ekranlı ilk akıllı telefonunu tanıtacağını söylüyor. Habere göre Samsung katlanabilir ekranlı akıllı telefonun ekranı 7.3 inç boyutunda olacak ve çok daha canlı ve parlak görüntüler sağlayan OLED teknolojisi ile üretilecek.

İyi, güzel de katlanabilir ekranlı telefon neye benzeyecek? Habere göre cihaz içe katlanan bir yapıda olacak. Ekran katlanmış vaziyetteyken birazcık kalın ama standart bir akıllı telefon olacak. Ekran açıldığında ise 7.3 inçlik OLED ekranlı dev bir tablete dönüşecek. Cihazda S-Pen olup olmayacağı bilinmiyor.

Peki katlanabilir ekranlı Samsung’un fiyatı ne olacak? Siz de benim gibi katlanabilir ekranlı akıllı telefonu hevesle bekleyenlerden biriyseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Zira ET News’in haberine göre Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonu süper premium bir cihaz olarak görüyor.

Dolayısı ile cihazın fiyatı günümüzde ‘Bu fiyata telefon olur mu?’ dediğimiz amiral gemilerinin çok üstünde olacak. Açıkçası cihazın katlanabilir olması, amiral gemisi özelliklerine ek olarak daha büyük bir ekran ve bataryaya sahip olması, fiyatını doğal olarak zaten arttırıyor. Bir de ‘ilk’ olunca fiyatını sorma gitsin…

Henüz herhangi bir fiyat ortaya çıkmamasına rağmen oluşan moral bozukluğunu düzeltmek için aşağıdaki videoda 4 yıl önce yayınlanan katlanabilir ekranlı Samsung akıllı telefonun tasarımını ve ‘reklamını’ izleyebilirsiniz. Muhtemelen Aralık ayında tanıtılması beklenen cihaz çok daha şık olacaktır.