Katlanabilir Samsung Galaxy X İçin Tarih Verildi: 2018

Teknoloji devi, 2018 yılında ilk katlanabilir telefon Samsung Galaxy X modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

iPhone X’in çıkmasıyla birlikte, Samsung’daki 1 yıldır süren katlanabilir telefon çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Samsung’un SM-G888N0 kod adlı modelinin Samsung X modeli olduğu birçok kez sızdırılmıştı. Samsung akıllı telefonlar, özellikle Galaxy serisi için son yıllarda oldukça yenilikçi oldu. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Galaxy S6 ve kavisli ekrana sahip Galaxy S6 Edge ile başlayan Samsung telefonlardaki form değişikliği Galaxy X ile bambaşka bir boyuta geçiyor.

Bildiğiniz gibi ZTE'nin zaten böyle bir modeli var, bu yüzden Samsung ilk modele sahip olduğunu iddia edemeyecek. Ancak teknoloji devinin üreteceği modelin nasıl geliştireceği de merak konusu.

Samsung'un mobil bölüm şefi DJ Koh’un yaptığı açıklamada "Gelecek sene katlanabilir bir akıllı telefonu başlatmayı hedefliyoruz" dedi ve aslında Galaxy X’ üzeri kapalı da olsa işaret etmiş oldu. Business Korea’ya göre, LG Display'in 2.5R ve 1.0R eğrilikleri ile katlanabilir panellerde çalıştığını söylüyor. Apple'ın da katlanabilir bir akıllı telefon ile pazara giriş yapmaya hazırlandığı, şirketin LG Display ile birlikte çalıştığı ise gelen bir başka haber.

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun en yakın 2020 yılında piyasaya çıkması beklenirken anlaşılan Samsung elini bu konuda çabuk tutup belkide yeni bir trendin öncülerinden olmak istiyor.