Microsoft Surface Phone Snapdragon 845 ile Gelecek!

Yeni bir sızıntı, Microsoft'un üzerinde çalıştığı Microsoft Surface Phone'un Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacağını söylüyor.

Katlanabilir akıllı telefonların yeniden gündeme gelmesi ve Samsung’un bu konudaki çalışmaları ile katlanabilir telefonlar konusunda tüketicileri heyecanlandırması ile birçok şirket ya bu konuda çalışmalara başladı ya da mevcut çalışmalarına hız verdi. Katlanabilir telefonlar konusunda gelecek gören bir başka şirket ise Microsoft.

Microsoft’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Microsoft Surface Phone hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızıntıya göre yanlarda bulunan menteşeleri sayesinde ikiye katlanabilen Microsoft Surface Phone, gücünü Qualcomm’un son amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 845’ten alacak. Bu da cihazın deneysel bir üründen fazlası olacağı anlamına geliyor.

Microsoft Surface Phone, çok yüksek ihtimal ile Windows Core OS’un bir parçası olacak. Bilmeyenler için; Windows Core OS, Microsoft’un Windows işletim sistemini tüm elektronik cihazlar için esnetilmeye çalışıldığı bir projedir. Kısaca Microsoft Surface Phone, işletim sistemi olarak mobile uyarlanmış bir Windows 10 ile çalışabilir.

Microsoft Surface Phone gerçekten Windows Core OS’un bir parçası olursa cihaz, masaüstü bilgisayarlarda Windows 10 uygulamaları ile gerçekleştirdiğimiz pek çok işlemi mobil bir cihazda gerçekleştirmemize izin verebilir. Fakat şu an için bu konuda detaylı bir bilgi bulunmuyor. Microsoft Surface Phone hakkında daha fazla detay için biraz daha beklememiz gerekiyor.