Katy Perry 100 milyon takipçi barajını aşan ilk Twitter kullanıcısı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Twitter, yayınladığı bir basın duyurusuyla ünlü pop şarkıcısı Katy Perry'nin Twitter'da 100 milyon takipçi barajını geçen ilk Twitter kullanıcısı olduğunu açıkladı. Ayrıca Twitter'ın resmi hesabı üzerinden Katy Perry'nin bu başarısı kutlanarak ünlü şarkıcının 2009'dan bu yana attığı tweetlerden oluşan bir kolaj da paylaşıldı.

Twitter için Katy Perry'nin 100 milyon takipçi barajını geçmesi güllük gülistanlık bir şekilde kutlanırken, Twitter Audit isimli bir araştırma oluşumu Katy Perry'nin takipçi kitlesinin %62'sinden fazlasının gerçek olmadığını öne sürüyor.

Özellikle sahte kullanıcıların olduğu ya da gerçek kullanıcılarının hesaplarının çeşitli yollarla ele geçirilerek diğer kişileri zorla takip ettiği konusunda ne yazık ki elverişli bir zemini olan Twitter, bu tarz olaylarla sıklıkla gündeme geliyor. Açıkçası bu denli yüksek takipçisi olan kişilerde bile bu iddianın ortaya atılması pek de hoş bir durum değil. Tabii öte yandan bir de bazı kullanıcıların kötülüğünü isteyen kişiler, karşıdaki kullanıcının bilgisi dahilinde olmadan sahte takipçileri kullanıcı hesaplarına gönderebiliyor. Bu durumda da sadece kişileri suçlamamak pek doğru değil.

Twitter Audit'in bu iddiası doğru mu ya da yanlış mı bilinmez. Yine de Katy Perry'nin başarısını kutlamak gerekiyor, bizim tebriğimizi görür mü; belki imkansız ama 100 milyon takipçi için tebrikler Katy Perry!