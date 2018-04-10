Kavisli Bir iPhone, Beni Neden Hiç Heyecanlandırmıyor?

Yaklaşık bir hafta önce Bloomberg'in açıklamasına göre, Apple yeni bir kavisli iPhone üzerinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Apple hayranlarını, bu kadar heyecanlandıran bu yenilik gerçekten de bu kadar büyük bir yenilik mi?

Apple hayranları, kavisli bir telefonun duyurulmasıyla gerçekten heyecanlanmıştı. Ancak son yıllarda iPhone X ile birlikte aslında hiçbir büyük yenilik yapmayan Apple'ın böyle bir yenilikle karşımıza çıkması çok da büyük bir sürpriz olmadı. Bir ekonomi analistine göre, Apple'ın bu tarzı bir yeniliği, şirkete 1 trilyon dolarlık bir maliyeti olabilirdi.

Başta kavisli bir telefon gerçekten cazip bir yenilik gibi gözüküyor, ancak kavisli ekranlar gerçekten de bu kadar heyecan verici bir yenilik mi? Kavisli bir ekran telefonunuzun düştüğünde hasar almamasını sağlar ve ekrandaki eğriye rağmen düz bir şekilde parmağınızla etkilişime giren bu tip iPhone'lar ellerinizin hareketlerini çok kolay bir şekilde takip edebilir. Parmak hareketlerini önemli ölçüde azaltacak bu yenilik, bir Apple tutkunu için göz kamaştırıcı olabilir.

Ancak kavisli ekranlarda, olabilecek birkaç kusura da değinmeden geçmeyelim. Kavisli HD televizyonları hatırlıyor musunuz? Herhangi bir teknoloji mağazısına girdiğiniz vakit gerçekten dikkatimizi çekebiliyor ama bu televizyonların kapış kapış satılmadığını da biliyoruz. Ayrıca kavisli akıllı telefonlar da önceden piyasaya sürülmüştü ancak kavisli telefonları insanlar, Apple yapana değin hiç de büyük bir proje olarak görmemişlerdi. Gerçek şu ki, Apple kavisli telefon teknolojisini gündeme getirmeseydi 'kavisli ekrana sahip telefonlar' piyasada sadece ufak bir detay olarak kalmaya devam edecekti.

Ayrıca Apple, uzun yıllardır kavisli telefon teknolojisi üzerinde çalışıyor. Apple'ın Samsung ile kıyasıya mücadele ettiği 2012 yılında Apple, ilk kavisli telefonunun prototipini açıklamıştı ancak daha sonra proje, şirket tarafından iptal edildi. Apple'ın kavisli bir ekran getireceği söylentileri yıllardır devam ediyor. Hatırlarsanız, iPhone 7'de de hem ön hem de arka kısmının kavisli olacağı yönünde söylentiler vardı. Bu yüzden kavisli telefon teknolojisine eninde sonunda geçilse bile, tek başına bu özelliğin de bir devrim niteliği taşımayacak gibi gözüküyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple'ın bu tür bir yenilik yapması gerçekten büyük çaplı yenilik olduğunu düşünenlerden misiniz, yoksa "telefon, telefondur işte" diyenlerden misiniz?