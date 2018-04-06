Apple'a yakın kaynakların ortaya çıkardığı haberlere göre Apple, kavisli ve gezinme hareketlerini algılayabilen bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Peki kavisli bir iPhone modeli nasıl görünür?

Birkaç gün önce ortaya çıkan bir haber, çentikli iPhone X ile akıllı telefon endüstrisinin tasarım anlayışına yön veren Apple’ın ‘hover’ da denilen, kullanıcıların ekrana dokunmadan ekran üzerinde işlem gerçekleştirmesini sağlayan ‘kavisli’ bir iPhone modeli üzerinde çalıştığını söylüyordu. Bu konudaki detayları aşağıdaki makalemizden okuyabilirsiniz.

Samsung’un her ne kadar popülarite kazanmayı başaramamış olsa da gezinme hareketlerini destekleyen cihazları daha önceden zaten oldu. Ayrıca ‘kavisli telefon’ denince de akla ilk gelen marka yine Samsung oluyor. Fakat Apple yalnızca ekranın kenarlarının değil, tüm telefonun kavisli olduğu bir teknoloji düşünüyor.

Gerçek şu ki Apple, son birkaç yıldır tanıttığı iPhone’lar ile endüstriye devrimsel yenilikler kazandırma özelliğinden fazlasıyla uzaklaşmıştı. Bu nedenle hem gezinme hareketini destekleyen hem de kavisli bir yapıya sahip iPhone modelini hayal etmek kolay değil. Yine de tasarımcı Martin Hajek, iDrop News aracılığı ile kavisli iPhone tasarımını yayınladı.

Elbette ki Hajek’in tasarımına bir sızıntı gözü ile bakmak doğru olmaz. Zira Apple’ın kavisli akıllı telefondan kastının ne olduğunu ve kavisli tasarım oluşturma konusunda hangi noktada olduğunu bilmiyoruz. Fakat Hajek’in tasarımı hakkında bir yorumda bulunmamız gerekirse, Nokia’nın muz telefonu 8110 ile iPhone X’un yasak aşkının ürünü diyebiliriz.

Hajek’in hayal gücüne göre kavisli iPhone, standart bir akıllı telefona göre çok daha ince bir yapıya sahip olacak. Cihazın alt kısmında bir dokunmatik klavye yer alıyor ki bu klavye, bir kızaklı kapak ile korunuyor. Üstelik kapağın üzerinde bir de parmak izi tarayıcı bulunuyor. Cihazın ekranının ise ilk iPhone modelinden bile küçük olduğunu söyleyebiliriz.