Kavisli Ekran Neden iPhone’lar İçin Harika Bir Fikir?

Bildiğiniz gibi, iPhone kavisli ekran çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve bu fikrin harika olduğu düşünülüyor. Peki kavisli ekran neden iPhone için harika bir fikir?

Bu hafta başında bir Bloomberg, raporunda Apple’ın kavisli ekranlar üzerinde yoğun olarak çalıştığını belirtti. Apple Samsung’un aksine telefonlarını, bir muz gibi içine eğik şekilde tasarlıyor. Bu gerçekten harika bir fikir çünkü tasarım, farklı görünüşünün yanı sıra bir dolu yarar da barındırıyor. Gelin göz ardı ettiğimiz bu avantajlara birlikte göz atalım.

Daha dayanıklı

Bunu eminiz ki, daha önce düşünmemişsinizdir. Kavisli ekranlar, hasarlara karşı daha dayanıklıdır ve çizilme olasılığı düz telefonlara göre daha azdır. Düz bir telefon ekran üstü düştüğünde daha çok yüzeyi hasar görürken, kavisli ekranlarda daha küçük bir alan hasar görür. Olaya bu açıdan baktığınızda, şu an gözünüze garip gelen kavisli telefonlar muhtemelen daha şirin gelecek.

Daha ergonomik

Muz şeklindeki kavisli iPhone’lar, elinize daha iyi oturacaktır. Bu sayede elinizde kayma olasılığı düz telefonlara göre daha az olacak. Sahip olduğu eğri ile sürtünmenin artacağı telefonunuzu daha güvenli bir şekilde elinizde taşıyabilirsiniz.

Tek el kullanımına daha uygun

Kavisli ekran sayesinde, telefonunuzu tek elinizle kullanmanız daha mümkün olacak. Şu an için ekranda yazı yazarken veya herhangi bir uygulamayı kullanırken, büyük ve uzun ekran boyutları sebebiyle iki elimizi kullanıyoruz. Ancak kavisli ekran bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Daha sürükleyici

Eğimli TV’lerde ki izleme keyfini bilirsiniz. Aynı durum kavisli telefonlar içinde geçerli. Kavisli ekran sayesinde görüş alanınızı doğal olarak takip eden bir izleme keyfi yaşayacaksınız. Bu da muhtemelen size, sinema ekranında olduğu kadar büyük bir haz verecek. Bunun yanı sıra kavisli ekranlar, açık havada kullanıldığında güneş ışığından kaynaklanan parlamayı daha da azaltmaya yardımcı olabilir.

Apple yeni bir deneyim sunmak istiyor

Apple kavisli ekranları icat etmiyor, yani yeni modelinde yine düz ekran kullanabilirdi. Ancak yazılım devi, kullanıcılarına bu şekilde iyi bir deneyim sunmak ve öncülük ettiği teknolojiyi tanıtmak istedi. Bunlara ek olarak bir de bonus var. Bildiğiniz gibi en yeni teknolojilerin arasında FaceID var. Kavisli ekran sayesinde telefonunuzu elinize almadan, sadece masa üzerindeyken bile yüzünüzü tanıtabilirsiniz. Bu TouchID’yi özleyenler için şüphesiz muhteşem olacak.

Apple’ın popülerleştirdiği çentikli ekran başlarda çok ilgi görse de, şu an sıradanlaştı. Belki de Apple kavisli ekran cesareti sayesinde yeni bir akımın başlangıcını yapacak. Peki siz kavisli ekranlar hakkında ne düşünüyorsunuz?