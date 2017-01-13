Kayak Yaptığı Sırada Düşen Çığın Arasında Kalan Adamın Viral Olan Videosu

Kanada’da meydana gelen olayda Tom Oye isimli bir adam, snowboard yaptığı sırada kendisini çığın içerisinde buldu.

Snowboard yapmak zevklidir, tabii kendinizi bir çığın içerisinde bulmadığınız zamanlarda. Kanada’nın Whistler kentinde snowboard yapan Tom Oye isimli bir kişi, tam kaymaya başlayacağı sırada çatlamaya başlayan karlı zeminin içerisinde kaldı. Daha sonra da çığla birlikte dağdan aşağı doğru yuvarlanmaya başladı.

Güvenlik ekipmanları yanında olan Oye, şişirilebilir çantası sebebiyle çığın içine gömülmeyip yukarıda kalmayı başardı. Eğer bu olmasaydı, muhtemelen karların içerisinde sıkışıp kalacaktı.

Dün Facebook üzerinden paylaşılmış olmasına rağmen 6 milyon izlenme barajına yaklaşan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. (videonun ortaya çıkması birkaç saniyenizi alabilir)