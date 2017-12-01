Kaybedenler Kulübü Yolda’nın İlk Teaser’ı Yayınlandı!

Kaybedenler Kulübü efsanesi altı yıl aradan sonra devam filmi olan 'Kaybedenler Kulübü Yolda' ile beyaz perdeye geri döndü.

Yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği Kaybedenler Kulübü: Yolda’nın çekimlerine geçtiğimiz Ekim ayında Antalya’da başlanmıştı. Daha önce ikinci filminin geleceğini duyurduğumuz Kaybedenler Kulübü'nden çok geçmeden ilk teaser da geldi.

Bazı detayları vermeden geçmeyelim; 2011'de 4 milyon 558 bin TL gişe hasılatı elde eden filmde başrolü yine Yiğit Özşener ve Nejat İşler ikilisi paylaşıyor.

Yeni macerada Kaan ve Mete Olimpos’ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola çıkarlar. Dönüşte yaşadıkları olaylar hem onların hem de bizlerin hayata bakış açısını derinden etkileyecek.

18 Mart 2018'de vizyona girecek filmin ilk teaser'ının yayınlanması filmin takipçilerinde heyecan yarattı. Bu durumla alakalı sosyal medya üzerinden atılan bazı tweet'ler şöyle;

Biz de sizi çok uzatmadan yapım şirketi tarafından paylaşılan teaser ile başbaşa bırakıyoruz. Çok uzun bir şey olmamasına rağmen, Kaybedenler Kulübü'nü seven biri olarak açıkcası beni heyecanlandırdı. İyi seyirler.