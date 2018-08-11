Bluetooth kulaklığı AirPods'u kaybettiğinizde kolayca bulmanız için Apple'ın sunduğu pratik bir yöntem var. Bu yöntemle bilgisayar, iPad veya iPhone'unuzdan kolayca kulaklığınıza geri kavuşabilirsiniz.

Apple’ın kablosuz kulağı AirPods almak için yaklaşık bin TL kadar bir ücret ödediniz ve hevesla aldığınız kualklığınız kayboldu. Ne yapacaksınız? AirPods’larınızı bulmanız için hala birkaç basit yöntem var. Başlamadan önce söyleyelim; AirPod'leriniz bozulduysa veya kapsama alanı dışındaysa bu yöntemler işe yaramayacaktır.

AirPod'larınızı kendi kabı dışındayken kaybederseniz, iPhone'umu Bul özelliğini kullanarak bunları izleyebilirsiniz. Sadece iPhone'unuzu değil, tüm Apple cihazlarınız için çalışan bu servisi; iPhone, iPad veya Mac’lerinizden başlatabilirsiniz.

Eğer AirPod’larınızı bilgisayar üzerinden bulacaksınız:

1. iCloud.com sayfasına girin

2. Apple kimliği ve şifrenizle giriş yapın

3. Find iPhone ikonuna tıklayın

4. “Açılan Cihazlar” listesinden “Tüm Cihazlar” seçeneğine tıklayarak AirPod’larınızı arayın.

Eğer iPhone veya iPad üzerinden kulaklıkları arayacaksanız:

1. Find My iPhone uygulamasını açın

2. Apple kimliğinizle giriş yapın

3. AirPods dahil olmak üzere bağlanmış olduğunuz tüm Apple cihazlarının listesini göreceksiniz.

4. Giriş yaptıktan ve cihaz listenize baktıktan sonra bir grup renkli nokta göreceksiniz. Bu noktalar size her cihazın durumunu bildirir.

Mavi nokta şu anda kullandığınız aygıtı gösterir. Yeşil nokta, cihazın çevrimiçi olduğunu belirtir. Gri nokta ise cihazın çevrimdışı olduğu anlamına gelir. Bu gri nokta, cihazınızın pilinin bittiği, kapatıldığı veya kapsama alanı dışında olduğu gibi çeşitli anlamlara gelebilir. Yine de, karşınıza çıkan bu harita size cihazın en son nerede bağlı olduğunu gösterebilir. AirPod'lar çevrimiçi olursa, uygulama size bildirim gönderecektir.

Eğer AirPod’larınızı farklı iki yerde kaybettiyseniz endişelenmeyin. Uygulama, her seferinde bir tanesini bulmanızı sağlayacaktır. Kulaklığa yaklaştıkça cihazdan bir bildirim sesi duymak istiyorsanız iCloud.com’da sağ üst köşedeki “Ses Çal” özelliğini etkin hale getirin. Find My iPhone uygulamasından arıyorsanız Eylemler kısmından Ses Çal ikonunu bulun. Bu bildirim sesi 2 dakika boyunca çalacak ve bu süreçte siz yaklaştıkça ses yükselecek. Kulaklıklardan bir tanesini bulduğunuzda, uygulama sayfasını yenileyerek diğerini aramaya koyulabilirsiniz.