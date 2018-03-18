MH340 Sefer Sayılı Malezya Uçağı Google Maps'te Bulundu!

8 Mart 2014'te kayıplara karışan 239 yolculu uçaktan 4 senedir hiçbir iz bulunamıyordu. Bu kez gelen haber uçağın Google Haritalar'da tespit edildiğine dair.

8 Mart 2014'te Kuala Lumpur’dan Pekin’e doğru seyrederken bir anda ortadan kaybolan, Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı Boing 777 sayılı uçağın gizemi halen sürüyor. 239 yolcu nereye gitti, uçak nerede ve 4 senedir nasıl bulunamıyor gibi sorular cevabını aramaya devam ediyor.

Bugün gelen habere göre, Avustralya makine mühendisi Peter McMahon uçağı Google Haritalar'da bulduğunu iddia ediyor. Kendisinin paylaştığı fotoğrafa ve açıklamasına göre, uçak Google ve NASA'nın haritalarında tespit edilebilir durumda. Uçağın üzerinde birçok kurşun deliği tespit ettiğini söyleyen McMahon, yetkililerin bundan dolayı gerçekleri gizlediğini belirtmiş.

Yaklaşık 4 yıldır Çin ve Malezya işbirliği sürdürülen çalışmalara son verildikten sonra halen bir takım kişiler Malezya uçağının akibetinin ne olduğuna dair sır perdesini aralamaya çalışıyor. Bakalım bu 'vaka' bir gizem olarak kalmaya devam mı edecek?