Kayıp Kıta Zelandiya’ya Ait Sırlar Açığa Çıkmaya Başladı!

Bilim insanlarının tüm sırlarını deşifre etmek için 2 ay önce araştırmaya başladığı, büyük bir kısmı sular altında olan kayıp kıta Zelandiya’nın, sanılandan aksine kara seviyesine daha yakın olduğu düşünülüyor.

Bu zamana kadarki en geniş çaplı çalışmasını tamamlayan araştırmacılar, elde ettikleri bilgileri açıkladılar. Bu bilgiler arasında fosil keşifleri ve geniş ölçekli tektonik hareketlere dair çok önemli deliller yer alıyor.

Rica Üniversitesi’nden Prof. Gerald Dickens, kayıp kıta Zelandiya ve edinilen bilgilerle ilgili şunları söyledi: "Sıcak sığ denizlerde yaşamış olan mikroskobik organizmaların keşfi, sporlar ve kara bitkilerinden polenler, Zelandiya'nın iklim ve coğrafyasının geçmişte çarpıcı bir biçimde farklı olduğunu ortaya çıkardı."

Çoğunluğu Güney Pasifik’in altında bulunan Zelandiya, Amerikan Jeoloji Topluluğu tarafından bu yıl yeni bir kıta olarak ilan edilmişti. Kıtanın 6 farklı bölgesinde, denizin tabanından 860 derinliğe kadar sondaj çalışması yapan araştırmacılar, milyonlarca yıl süren ekolojik değişimlere yönelik kanıtlar elde ettiler. Bölgede çalışma yapan bir başka isim olan Stephen Pekar, "Tortu çekirdekleri bizim için zaman makinesi gibi. Zamanda çok daha geriye erişmemizi sağlıyor. Bir bilim insanının dediği gibi: Bu sondaj bölgesinde Zelandiya'nın tektonik ve jeolojik tarihini yeniden yazıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Zelanda’da bulunan Victoria Üniversitesi’nden Prof. Rupert Sutherland ise kayıp kıta hakkında şu çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Bu araştırmanın, ‘Güney Pasifik'te bitkiler ve hayvanlar nasıl yayılıp evrimleşti?' gibi önemli bilimsel soruları anlayabilmek adına büyük anlamı var. Eski kara ve sığ denizlerin keşfi bize şu açıklamayı veriyor: Hayvanların ve bitkilerin ilerleyebilmesi için yollar vardı."