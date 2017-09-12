Kayısı Çekirdeği Sizi Siyanürle Zehirleyebilir!

Kayısı çekirdeğinin kanser dahil bir çok hastalığa iyi geldiği söylenir. Aynı düşünceyle yaşayan bir adam, siyanür zehirlenmesine uğrayınca bilim insanları araştırmayla durumu doğruladılar: Kayısı çekirdeği zehirlidir.

Avustralya'da yaşayan 67 yaşındaki bir adam, kanseri yenmek için aldığı kayısıların çekirdeklerini kullandı. Aniden fenalaşan hasta ölmedi, fakat kanındaki oksijen seviyesi o kadar çok düşmüştü ki şans eseri hayatta kalmıştı. Kandaki oksijen miktarının azalması, siyanür zehirlenmesinin başlıca yan etkileri arasında yer alıyordu ve testler durumu doğruladı.

Çoğu kişi, kayısı çekirdeklerinin içinde bulunan ve badem formuna sahip tohumların, kanser tedavisinde kullanılabileceğine inanıyor. Hastayı inceleyen ve araştırmayı yürüten Dr. Alex Konstantatos ise tam tersini savunuyor. Hastanın prostat kanseri olduğunu ve bu zehirlenmeye kayısı çekirdeğinin özünün sebep olacağını belirtiyor.

Kayısı çekirdeği araştırmalara göre “laetril” adı verilen ve vücutta siyanüre dönüştürülen bir bileşik olan “amigdalin”i içeryor. Siyanür, dolaşım sistemimizdeki oksijen arzına müdahale edebildiği için hücreler toksikleşip ölüyorlar. Gereken oksijen miktarı beyin ve kalbe aktarılamaya başladığında sonucu ölümcül oluyor. Ayrıca siyanür bulantı, baş ağrısı, uykusuzluk ve gerginliğe neden olabilir. Hatta benzer bir vakanın Avrupa’da da yaşandığı ve 28 aylık bir çocuğun 10 kayısı çekirdeği yedikten sonra, kanında yüksek siyanür miktarı tespit edildiği belirtiliyor.

Siyanür maddesi aynı zamanda altın madenini kolayca topraktan arındırmak amacıyla da kullanılıyor. Hatta bu maddenin kullanıldığı madenlerin çevresindeki biyolojik çeşitlilik tehdit altına giriyor. Aynı maddenin kayısı çekirdeği aracılığıyla vücutta oluşması durumu, halk arasındaki söylentilere inanmamamız gerektiğinin en güçlü kanıtlarından.