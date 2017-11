Track1 ile Kaykay Kullanıcıları İçin Yeni Bir Çağ Başlıyor

Flux Design Co. tarafından geliştirilen Track1 isimli elektrikli kaykay, büyük tekerlekleri ve paleti sayesinde hemen her zeminde kullanılabilmeyi mümkün kılıyor.

Flux Design Co. karda, çamurda, kumda, çakılda hemen her yerde gidebilen yeni tasarladığı elektrik ile çalışan paletli-tekerlekli kaykay ile ‘kaykay’ kullanıcıları için yeni bir çağı başlatıyor. Şu an için tek sorun, elektrikli kaykayın kolay ulaşılabilir bir fiyatının olmaması.

Track1 olarak adlandırılan bu ‘e-kaykay’ 5 beygir gücündeki motoru ile saatte 32 kilometre hıza ulaşmanıza ve 50 derecelik eğimleri tırmanabilmenize imkan sağlar. Ayrıca zemine ve kullanıcının ağırlığına göre tam şarj ile 12 ile 24 kilometre arasında mesafeleri katedebilir.

Track1 şu anda Indiegogo’da kitlesel fonlama geliştirilmeye çalışılıyor. Fiyatlar biraz pahalı olabilir ancak ilerleyen zamanlarda daha erişilebilir düzeye inecektir. Eğer Track1’e sahip olmak ve Flux Design Co.’ya destek vermek isterseniz 1995 doları gözen çıkarmanız gerekiyor.