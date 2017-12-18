Reddit platformu üzerinden Bitcoin konusundaki tartışmalar arasında son günlerde gündeme oturan bir konu var. Kimliği belli olmayan bir kullanıcı kişisel olarak başlattığı Pineapple Fund projesiyle, milyonlarca dolar değerindeki 5057 adet Bitcoin’i dağıtacağını açıkladı.

Bitcoin astronomik yükselişine devam ederken, geleceğine yönelik tartışmalar da alevleniyor. Mevcut ekonomik sistemlerden daha güvenli para transferi ve yatırımı mümkün kılan kripto ekonomi dünyasının yıldızı gündemden düşmüyor.

Reddit üzerinde geçtiğimiz hafta açılan bir konu, kullanıcıları fazlasıyla meşgul ediyor. Çünkü kimliği belli olmayan bir yatırımcı, elindeki 5057 adet Bitcoin’i ihtiyaç sahiplerine bağışlamak için kampanya başlattı. Kendisinin Reddi üzerindeki mesajı şöyle:

“Hayır için 5057 adet Bitcoin bağışlamak istiyorum. Sizlere Pineapple Fund’ı takdim edeyim.”

Bu miktar yaklaşık olarak güncel Bitcoin değerine göre 394 milyon 344 bin 860 TL ediyor. Pineapple Fund organizasyonu hakkında yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Merhaba! Birkaç yıl önce Bitcoin işine girdiğim zamanları hatırlıyorum. Bitcoin ilk kez iki haneli rakamlara ulaştığında bunun büyük bir başarı olduğunu düşünmüştüm. Bitcoin’in 15, 20, 30 Dolar’a doğru yükselişini heyecanla izledim. Sonra da BAM!

Bugün Bitcoin’in değerinin 17 bin 539 Dolar olduğunu görüyorum. (açıklamanın yapıldığı tarih) Bazen olanlara hala inanamıyorum. Bitcoin hayatımı değiştirdi. Harcayabileceğimden çok daha fazla param var. Hayattaki amaçlarımın, hedeflerimin ve motivasyonlarımın X milyon Dolar’la ya da aşırı zengin olmakla bir bağlantısı yok. O yüzden Bitcoin’lerimin çoğunu hayır işleri için bağışlamaya karar verdim. Bu projeye The Pineapple Fund adını veriyorum."

Oluşumun sahibi Inverse’le yaptığı bir röportajda, fonun öncelik verdiği konuların “tıbbi araştırma, vahşi yaşamı koruma, insan ihtiyaçları, cinsel tacizle mücadele ve dijital müdafaa” olduğunu belirtti.

13 Aralık Çarşamba gününden bu yana Reddit üzerindeki duyurunun ardından yaklaşık olarak 3,5 milyon Dolar değerinde Bitcoin, dört farklı hayır kurumuna bağışlandı. Hatta bağışlarla ilgili yasal mevzuatlar şuradaki adres üzerinden paylaşılıyorlar.

Afrika’da temiz su ihtiyacı için kullanılan The Water Project, internet kullanıcılarının mahremiyetini ve haklarını savunan Electronik Freedom Foundation 1’er milyon dolar, küresel hayır işleri için blok zinciri teknolojisi kullanılan projeler üreten BitGive Foundation‘a yarım milyon dolar destek verildi.