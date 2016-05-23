Dünyanın en hızlı gelişen şehirlerinden birisi olan Dubai, Arap Yarımadası’nın turizm ve iş cenneti. 1960’larda çoğunluğu çöl olan bu şehir, Birleşik Arap Emelikleri’nin ekonomisini adeta uçuruyor. Bu kentte bir kayak merkezi olduğunu duymadıysanız, diğer bilinmeyen yönleri sizi fazlasıyla şaşırtacak.

Dünya haritasını açıp baktığınızda, yeryüzünde yaşayan insanların ekonomik, kültürel ve sosyal olarak hangi özelliklere sahip olduklarını pek anlamazsınız. Örneğin yer altı kaynaklarını siyasi haritalar üzerinden doğrudan göremez, bu konuda dünya lideri olmayı başarmış ülkelerin nerede olduğunu anlayamazsınız.

Yer altı kaynakları demişken, şimdilerde gözden düşen petrol, bir zamanların en güçlü ekonomik kaynakları arasındaydı. Dünyanın en zengin insanlarına sahip olan Birleşik Arap Emelikleri’ndeki Dubai de bu kaynaktan payını aldı. Ülkede şimdi teknoloji devrimi yapılmaya çalışıyor, sokaklarda robot polisler dolaşıyor.



Hazırsanız biraz güneye gidiyor, Dubai’ye doğru kısa bir yolculuğa çıkıyoruz.

9. Çoğu insan için bir hayal olan spor arabaların kaderi:

Dubai polisi Aston Martin, Ferrari veya Mercedes gibi pahalı otomobilleri kullanıyor. Çoğu zaman bu polis araçları, şehrin turistik bölgelerinde turlar atarak olumlu bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bazı varlıklı sakinlerin lüks araçları, yukarıda gördüğünüz gibi yıllanmaya terk ediliyor. Bu araçların öylece durmalarının nedeni düşündüğünüz gibi "savurganlık" değil. 2009 yılındaki ekonomik kriz sırasında çoğu zengin, araçların vergi borçlarını ödeyemedi. Bugün ise aynı savurganlık devam ediyor.

7. Nüfusunun %77'si göçmenlerden oluşuyor:

İnsanlar, ekonominin güçlü olduğu bölgelere gidip bir iş sahibi olarak, daha kötü şartlara sahip ülkelerinde krallar gibi yaşama hayali kuruyorlar. Dubai'de yaşayanların sadece %23'ü Birleşik Arap Emelikleri'nde doğdu. Bu kesmin yeni binalar inşa etmesi için insan gücüne ihtiyaç duyuldu. Genelde Pakistan, Hindistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenler, Dubai'nin o gözde yaşam tarzından oldukça farklı bir şekilde hayat sürüyorlar.

7. Dubai sokaklarında, gözlerinizi yerinden çıkartacak "evcil" hayvanlar görebilirsiniz:

Varlıklı insanların olağanüstü bir yaşam tarzına sahip olduğunu biliyoruz, dolayısıyla Dubai'nin zenginleri bir istisna oıluşturmuyor. Şeyhler ve işadamları evcil hayvan olarak çitaları, kaplanları ve aslanları tercih ediyorlar. Son yıllarda BAE yönetimi, bu hayvanların ülke sınırları içinde evcil hayvan olarak sahiplenilmelerini yasakladı. Zenginler ise çözümü hayvanat bahçesi sahibi olmakta bulabilirler.

7. Dubai, yakın zamana kadar vergiden muaf bir kentti:

İşte size yabancı yatırımcıların zamanında nasıl Dubai'ye gittiklerine dair bir kanıt. Vergi uygulamaları, bu şehrin ekonomisine son 10 yıldan beri katkı sağlıyor. Ocak 2018'den bu yana şehirdeki KDV oranı %5. Hala sağlık ve eğitim gibi alanlarda 100'den fazla kalemin vergisi yok. Dünya standartlarına göre oldukça düşük miktarlarda olan bu vergiler, düşük gelirli insanların daha rahat yaşamalarını sağlıyor.

5. Dünyanın en hızlı gelişen şehri, ama nasıl?



2005 ve günümüz.

2014 ve 2017 yılları arasında, yani 3 yılda 42 metro istasyonu açıldı. Dünyada yükselen bütün vinçlerin %20'si Dubai'de bulunuyor. Yapay ada kentleri, tatil köyleri, eğlence parkları ve Mars için bir araştırma laboratuvarı gibi pek çok proje kapıda.

4. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, Dubai'de. Bu binanın içindeki toplam altın miktarı, Mona Lisa tablosunun üzerini 46,265 kez kaplayabilir:

Gezegenin en lüks otellerinden birisi olan bu bina içerisindeki altın kaplanmış alanların toplamı 8,000 metre kareye denk.

3. Dubai'de deve yarışları düzenleniyor. Bu yarışlardaki jokeyler ise insan değil, robot:

At yarışlarına gözünüz alıştıysa, Dubai'deki deve yarışlarına da göz atın. Jokey robotların maliyetleri 3 ila 10 bin dolar arasında değişiyor, oyuncular robotların yönlendirdiği develere daha çok ilgi duyuyorlar.

2. Bu resimde gördüğünüz cam kubbe altında, sadece yayaların girebildiği, serin bir iklime sahip bir kent olacak:

Küçük şehrin toplam alanı 4.5 milyon metre kare.

1. Dubai'de kapalı bir kayak merkezi var:

Dubai'nin en büyük alışveriş merkezinde 22.500 metre karelik alana sahip kapalı bir kayak merkezi var. Tesis, 85 metre yüksekliğindeki bir tavanla korunuyor. Yapay şekilde oluşturulan 5 yamaç, 400 metre uzunluğunda bir dağ var.

Yani anlayacağınız artık o söz "New York, New York" değil, "Dubai, Dubai" şeklinde olacak.