Kayseri'de 52 Odalı Olağanüstü Bir Yer Altı Şehri Keşfedildi!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı tarafından yürütülen araştırma çalışmalarında 52 odalı bir yer altı şehri bulundu.

Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından en zengin şehirlerinden biri olan Kayseri'de yer altı envanterinin belirlenebilmesi için 2014 yılından bu yana Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Obruk Mağara Araştırma Grubu ve ÇEKÜL Vakfı tarafından önemli araştırma çalışamaları yürütülüyordu. Çalışmalar esnasında, Kayseri'nin yer altı envanteri için oldukça önem taşıyan olağanüstü bir bulguya rastlandı.

Kayseri'nin Gesi bölgesindeki yaşayan halkın ihbarı üzerine araştırmalar ve çeşitli kazılar gerçekleştiren ekipler, tüm bu çalışmaların sonucunda 52 odalı ve 80 metrekare uzunluğundaki Belağası Yer Altı Şehri'ne başarıyla ulaştı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda bu yer altı şehrinin olağanüstü boyutuna değinilirken, Kayseri'de keşfi yapılan bu yeraltı şehrinin belki de Türkiye'deki tek 50 odadan fazla odaya sahip yer altı şehri olduğu söyleniyor.