Kayseri'de Lise Öğrencileri, Uzaydan Görüntüler Elde Ettiler

Kayseri'de 20 lise öğrencisi bir yüksek irtifa balonu geliştirerek gökyüzüne bıraktı ve yerden 33 kilometre yükseklikte uzayın görüntülerini çekmeyi başardılar.

Kayseri’de 5 farklı liseden 20 öğrenci, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği’nin başlattığı ‘Ben de Yaparım Projesi' kapsamında bir yüksek irtifa balonu geliştirdi. Balonu uzaya gönderen öğrenciler, elde ettikleri görüntüler karşısında büyük bir sevinç yaşadılar.

Genç bilim insanlarının Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan paraşüt iniş pistinden uzaya gönderdikleri yüksek irtifa balonu, yerden yaklaşık 33 kilometre yüksekliğe çıktı. 2 saat 15 dakika boyunca gökyüzünde kalarak görüntüler kaydeden balon, yükseldiği yere 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca köyü yakınlarına indi.

TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi olan Ahmet Hidayet Kiraz yüksek irtifa balonu gökyüzüne bırakılmadan önce yaptığı açıklamada, "2015 yılında başlayan Ben de Yaparım Projesi'nin devamını gerçekleştiriyoruz. Yüksek İrtifa Projesi kapsamında balonunun ikincisini gökyüzüne bırakacağız. Öğrenci arkadaşlarımızın bir takım teknolojiler hakkında tecrübe sahibi olmasını istiyoruz. Bazı projeleri kendi ellerine alıp başlamalarını ve bitirmelerini istiyoruz. Bir işi yaparken çıkabilecek problemleri kendileri aşmaları gibi tecrübeler elde etmeleri çok önemlidir. Bunu da bu sene liseli kardeşlerimizle yapıyoruz." dedi.