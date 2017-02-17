Sıradan bir mobil uygulama ile sürüş güvenliğinizi çok daha iyi şekilde sağlamlaştırabilirsiniz.

Etrafımızdaki tüm eşyalar akıllanırken bu durumun otomobillere yansımaması zaten beklenemezdi. Nitekim öyle de oluyor ve her geçen gün araç sürme şeklimiz, teknoloji sayesinde daha pratik ve güvenli hale geliyor. Haberimizde bahsedeceğimiz Nexar da sürücülere teknolojinin avantajlarını sunan bir sistem.

Akıllı telefonunuzu araç içi kamerasına dönüştürmenizi sağlayan Nexar, sahip olduğu yapay asistan ile de kaza riskinizi minimuma indirmeyi amaçlıyor. Nexar'ın sürücüye sunduğu avantajlar, kullanıcı sayısının artış göstermesiyle de daha verimli hale geliyor.

Örneğin hem sizin aracınızda, hem de önünüzde giden araçta Nexar sistemi mevcutsa, yapay zekalar araçların ve çevrenin hareketlerini analiz ederek sürücüleri ani fren, yola bir anda çıkan yaya, kör noktada kalan araçlar gibi şeylerde sürücüleri eş zamanlı uyarabiliyorlar (tabi bu uyarıları almak için etrafınızda başka bir Nexar kullanan aracın olması şart değil). Tüm bunların yanı sıra Nexar, telefonunuzun yolculuğunuzu kaydetmesini de sağlıyor.

İlk olarak sistemi ile 2015 yılında piyasaya çıkan Nexar'ın arkasındaki şirketin amacı, sistemi -ve dolayısıyla yapay zekayı- olabildiğince geliştirmek.