Kaza Yapan 6 Milyon TL'lik Arabanın Kalp Acıtan Görüntüleri

6 milyon TL değerinde olan Pagani Zonda PS 760 marka araç bariyerlere çarptı. Aracın ön ve sol tarafında ciddi hasar oluştu.

İngiltere’nin Sussex bölgesinde cumartesi günü yaşanan olay, bir sanat eserine üzülmenize yol açacak. Saat sabah 7.30 sularında, 322 kilometre hıza ulaşabilen türünün tek örneği Pagani Zonda marka araç kaza yaptı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan aracın ön kaportası tamamen yok olurken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Pagani Zonda PS 760 marka aracın kaza yapmadan önce süper lüks otomobillerden oluşan bir konvoyun içerisinde olduğu düşünülüyor. Sabah saatlerinde olduğundan dolayı gördü tanığı bulamayan polis, olayın yasak bir yarış sonucunda olup olmadığını araştırıyor.

İtalyan mimarisinden çıkan aracın “tek örnek” olduğu bildirildi. Aracı süren sürücünün kazadan yara almadan kurtulmuş olması sevindirici bir gelişme olsa da adeta bir sanat eseri olan bir aracı bu şekilde görmek üzücü oldu.

Mavi-siyah renkleriyle dikkat çeken Pagani Zonda PS 760, 1.5 milyon sterlin(yaklaşık 6 milyon TL) civarında bir fiyata sahip. Türünün tek örneği olması araba için çok güzel bir unvan olsa da arabanın parçalarını bulma konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum.