Kazakistan Çöllerinde, Sovyetlere Ait Olan Uzay Üssü

Sovyetlerin uzay çalışmaları, kendisi ile birlikte son bulmuştu. Onlarca mekan ve uzay aracı terk edildi fakat bir tanesi, Kazakistan çöllerinde tüm yalnızlığı ve ürperticiliğiyle çürümeye devam ediyor.

Sovyetler, 1991’de dağılana kadar yaptığı uzay çalışmaları ile her zaman adından söz ettirmişti. ABD ile girdiği Soğuk Savaş döneminin aslında neredeyse III Dünya Şavaşı’na sebep olabilecek gerginliği, iki ülkenin uzay araştırmalarındaki rekabetine de yansımıştı. O dönem internet gibi büyük bir iletişim aracının bulunmaması, yapılan birçok çalışmanın gizli kapaklı yürütülmesine olanak tanımış ve farklı komplo teorilerine kaynaklık etmişlerdi.

Bir zamanlar SSCB sınırlarına dahil olan ve birlik dağılınca bağımsızlığını ilan eden Kazakistan, Sovyet'ler dönemine ait en çok kalıntı bulunan ülkelerden. Öyle ki National Geographic fotoğrafçılarının kısa Kazakistan ziyareti, onları bu kalıntılardan birine götürmüş.

Baikonur Cozmodrome adındaki hangara kapatılan iki yalnız Sovyet dönemi uzay mekiği, şu an sessizce toz, kuş pisliği ve yoğun miktarda pas ile arkadaş. Zamanında uzayı keşfetmek için üretilen araçların ve kurulan üslerin böylesine terk edilmiş olması insanı, tarihin derinliklerine davet ediyor. Ayrıca Alexandar Kunas gibi progfesyonel fotoğrafçıları da oldukça cezbediyor.

Uzay mekiği, SSCB'nin, ABD’nin ulaştığı yörüngelerini aşma girişiminin bir parçası olarak 1970'li ve 1980'li yıllar boyunca tasarlanmış ve inşa edilmiş. Düşünüldüğü gibi Sovyet servisleri, sadece kendilerini uçurmakla kalmayıp, aynı zamanda oldukça ağır olan kargoları bir uzay istasyonuna silah inşa etmek için taşımayı planlamışlar. Anlayacağınız, gene amaç gene silahla gövde gösterisi yapmak! Ufuklar o zamanlarda o kadar da umrumuzda değilmiş. Nitekim böyle bir uzay üssü hiçbir zaman var olamadı.

1988'de plansız bir şekilde yörüngede başarılı bir uçuşa rağmen Sovyet ekonomisinin çöküşü, mekik programını hiçbir zaman ortadan kaldırmadı. “Buran”, uçuşuyla Dünya'yı terk eden tek Sovyet uydusu oldu. 1993'te dönemin Rusya Başkanı Boris Yeltsin tarafından programın tamamı iptal edildi ve bazı gemiler bir hangarda çürümeye terk edildi. Diğerleri Sydney Yaz Olimpiyatları ve Moskova'nın Gorky Parkı gibi yerlerde sergilenmeye başlandı.

Buran, 2002’deki deprem sonrasında çöken hangarda ciddi hasarlar aldı ve sekiz kişi hangarda yaşamını yitirdi.

Altı ay önce, Rus fotoğraf sanatçısı ve film yönetmeni Alexander Kunas ve arkadaşı yasal yollarla girdikleri üstte 3 gün geçirdişer. Patlamalara dayanıklı olarak dizayn edilen mekik hangarının bitişiğinde, bir başka yalnız mekân bulunuyor ve Energia isimli bir başka roketin kalıntılarını barındırıyor. Gün geçtikçe yok olan üssün diğer görüntülerine aşağıdan göz atabilirsiniz: