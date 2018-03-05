Geçtiğimiz yılın en etkileyici filmlerinden birisi olan Get Out (Çık Dışarı) ile “En Özgün Senaryo” Oscar’ına ulaşan ve aslında bir oyuncu ve filmin yönetmeni olan Jordan Peele, şaşkınlığını gizleyemedi.

Get Out, izleyeni muhteşem kurgusuyla “koltuğa bağlarken” filmin toplumsal sorunları yedirdiği muhteşem hikayesi, izleyenleri adeta büyülüyor. Modern dönemden, geçmişteki ırkçılık ve kölelik gibi sorunlara psikolojik açıdan yaklaşan film, aday olduğu En Özgün Senaryo dalında zaten favoriydi.

Filmin senaryosunu kaleme alan isim Jordan Peele, beklendiği üzere ödüle ulaştı fakat törenin ardından sosyal medyada da en çok konuşulan isim olmayı başardı. Çünkü ödülü almış olmasına filmin izleyicilerinden daha çok şaşırmış olacaktı ki, ortaya argoyla karışık bir şaşkınlık mesajı çıktı.

“Ben bir Oscar kazandım. Ne oluyor lan?”

Oldukça samimi bir yaklaşım olarak nitelendirebileceğimiz bu paylaşım beğeni ve retweet yağmuruna tutuldu. Peele ödüle kavuşur kavuşmaz yaptığı açıklamada, “Bu ödül benim için çok değerli. Filmi yazarken en az 20 kez durdum. Hiçbir yapımcının bu filmi çekmek istemeyeceğini düşündüm” demişti.

Get Out filmini izlemeyenler için fragmanını hemen aşağıya bırakıyoruz dostlar, iyi seyirler: